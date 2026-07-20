Σειρά περιστατικών στη θάλασσα κινητοποίησε τις Λιμενικές Αρχές την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026. Μεταξύ αυτών ήταν ο εντοπισμός της σορού ενός ανήλικου κοριτσιού στην Κω, η αποβίβαση δύο ασθενών από σκάφη στη Γλύφα και στους Οθωνούς, καθώς και ο τραυματισμός μίας νεαρής επιβάτιδας σε πλοίο που έπλεε προς το Αντίρριο.

Σορός ανήλικου κοριτσιού στην Καρδάμαινα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, τις μεσημβρινές ώρες, η Λιμενική Αρχή της Κω ενημερώθηκε για τον εντοπισμό της σορού ενός ανήλικου κοριτσιού, αγνώστων λοιπών στοιχείων, στη θαλάσσια περιοχή της Καρδάμαινας.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το πλήρωμα του οποίου εντόπισε και περισυνέλεξε τη σορό. Ακολούθως, τη μετέφερε στην προβλήτα «Ακταίον», στο λιμάνι της Κω.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω, ενώ το Λιμεναρχείο Κω, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση, παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου.

Αποβίβαση 48χρονης ασθενούς στη Γλύφα

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι Λιμενικές Αρχές Στυλίδας και Γλύφας ενημερώθηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ότι μία 48χρονη Ελληνίδα, επιβάτιδα επιβατηγού-τουριστικού σκάφους, χρειαζόταν άμεση ιατρική περίθαλψη.

Το σκάφος έπλεε στη θαλάσσια περιοχή του στενού του Αρτεμισίου και κατέπλευσε στο λιμάνι της Γλύφας. Από εκεί, η 48χρονη παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Επιχείρηση για 19χρονη Ιταλίδα στους Οθωνούς

Παράλληλα, η Λιμενική Αρχή των Οθωνών ενημερώθηκε ότι μία 19χρονη Ιταλίδα, η οποία επέβαινε σε ιστιοφόρο σκάφος με ιταλική σημαία, έχρηζε άμεσης ιατρικής φροντίδας.

Το ιστιοφόρο βρισκόταν περίπου 2,5 ναυτικά μίλια δυτικά των Οθωνών. Μετά τον κατάπλου του στο λιμάνι, η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε, με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού, στο Αγροτικό Ιατρείο Οθωνών.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε σε περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αγίου Στεφάνου Κέρκυρας. Από εκεί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Τραυματισμός 22χρονης σε πλοίο

Η Λιμενική Αρχή της Πάτρας ενημερώθηκε επίσης για τον τραυματισμό μίας 22χρονης Σέρβας, η οποία επέβαινε σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Αντιρρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 22χρονη έχασε την ισορροπία της ενώ βρισκόταν στις σκάλες του πλοίου, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί στη μέση.

Μετά τον κατάπλου του πλοίου, η τραυματισμένη επιβάτιδα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.

Διακομιδές ασθενών από νησιά

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκαν ακόμη οι ακόλουθες διακομιδές ασθενών που χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη:

Ένα επτάχρονο παιδί μεταφέρθηκε από το λιμάνι του Βαθέος Ιθάκης στο λιμάνι της Σάμης Κεφαλονιάς με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Ένας 76χρονος μεταφέρθηκε από την Κάλυμνο στο Μαστιχάρι της Κω με το επιβατηγό-τουριστικό σκάφος «Λόμπυ».

Μία 50χρονη και ένας 60χρονος μεταφέρθηκαν από τη Μύκονο στη Νάξο με το επιβατηγό-τουριστικό σκάφος «Κυρίαρχος IV».