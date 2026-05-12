Ανώτατος αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έχει φτάσει πλέον κόστος 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένο κατά 4 δισ. σε σχέση με την επίσημη εκτίμηση των 25 δισ. που είχε δοθεί στις 29 Απριλίου.

Η επικαιροποιημένη εκτίμηση παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο από τον Τζουλς Χερστ, ο οποίος εκτελεί χρέη ελεγκτή του Πενταγώνου, και, σύμφωνα με τον ίδιο, περιλαμβάνει πλέον επιπλέον στοιχεία για επισκευές, αντικατάσταση στρατιωτικού εξοπλισμού και αυξημένα λειτουργικά κόστη της εκστρατείας.

Ο Χερστ τόνισε ότι οι ομάδες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και οι ελεγκτές του υπουργείου εξετάζουν διαρκώς τα σχετικά δεδομένα, χωρίς ωστόσο να δοθεί αναλυτική, δημόσια μέθοδος υπολογισμού του συνολικού ποσού των 29 δισ. δολαρίων. Ήδη από τον Μάρτιο, πηγή είχε αποκαλύψει στο Reuters ότι η διοίκηση Τραμπ υπολόγιζε πως μόνο οι πρώτες έξι ημέρες του πολέμου, μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου, είχαν κοστίσει τουλάχιστον 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια, με τεράστια δαπάνη σε πυρομαχικά.

Το ζήτημα του κόστους αποκτά έντονη πολιτική διάσταση, καθώς απομένουν έξι μήνες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές και οι Ρεπουμπλικάνοι του προέδρου Τραμπ αναμένεται να δώσουν σκληρή μάχη για να διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να συνδέσουν τον πόλεμο με τις πιέσεις στο κόστος ζωής, την άνοδο τιμών σε καύσιμα και μεταφορές και τους κινδύνους για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, χρησιμοποιώντας τις εκτιμήσεις του Πενταγώνου ως επιχείρημα ότι η σύγκρουση «στραγγίζει» τα δημόσια ταμεία.