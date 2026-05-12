Φωτιά πήραν τα social media με ισχυρισμούς πως ο Ντόναλντ Τραμπ κοιμήθηκε, πήρε έναν υπνάκο στο Οβάλ Γραφείο, αναγκάζοντας τον Λευκό Οίκο να παρέμβει και να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό. Σε μια εκδήλωση για την προώθηση της μητρικής υγείας και της γονιμότητας, τα μάτια του προέδρου φάνηκαν να βαραίνουν και αυτό προκάλεσε πόλεμο στο διαδίκτυο.

«Ανοιγόκλεινε τα μάτια του, απόλυτε ηλίθιε», έγραψε ο επίσημος λογαριασμός Άμεσης Ανταπόκρισης του Λευκού Οίκου στο X, πάνω από μια ανάρτηση που περιλάμβανε μια εικόνα του προέδρου με κλειστά τα μάτια.

He was blinking, you absolute moron https://t.co/7gw3n7l8R3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 11, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν εικασίες σχετικά με το αν ο Τραμπ έχει αποκοιμηθεί σε συνάντηση, με τα ερωτήματα γύρω από την ηλικία του να αυξάνονται συνεχώς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ιστορία ως ο γηραιότερος άνδρας που ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ στα 78 του χρόνια, όμως η δεύτερη θητεία του συνοδεύεται από διαρκή αμφισβήτηση. Οι εικασίες για την υγεία του έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας, με κάθε φωτογραφία που τον δείχνει με κλειστά μάτια ή ορατά σημάδια στο δέρμα να πυροδοτεί νέα σενάρια.



Το φάντασμα της ηλικίας, που κάποτε ταλαιπώρησε τον 82χρονο Τζο Μπάιντεν οδηγώντας τον στην έξοδο, επιστρέφει τώρα δριμύτερο στο Οβάλ Γραφείο. Η δημόσια συζήτηση για την καταλληλότητα του Τραμπ κυριαρχεί, την ώρα που ο ίδιος ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 80ά του γενέθλια.

Αναρτήσεις που περιλαμβάνουν εικόνες ή βίντεο του Τραμπ με κλειστά μάτια, οι οποίες κοινοποιούνται κυρίως από λογαριασμούς των Δημοκρατικών, συγκέντρωσαν γρήγορα εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο διαδίκτυο.



Ο δημοσιογράφος του Reuters, Idrees Ali, μοιράστηκε μια εικόνα του Τραμπ με κλειστά μάτια στη συνάντηση. «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρίσταται σε εκδήλωση για τη μητρική υγεία στο Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον, ΗΠΑ, 11 Μαΐου 2026». Αυτή η ανάρτηση έχει προβληθεί πάνω από 1 εκατομμύριο φορές. Η φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με κλειστά μάτια στάθηκε αφορμή για μια άνευ προηγουμένου ψηφιακή σύγκρουση. Ενώ ο Λευκός Οίκος επιμένει πως ο πρόεδρος απλώς ανοιγόκλεισε τα βλέφαρα, το διαδίκτυο πήρε φωτιά με εκατομμύρια προβολές και ειρωνικά σχόλια για το δήθεν «μεγάλο ανοιγοκλείσιμο».



Πολιτικοί αναλυτές κάνουν λόγο για φτηνή προπαγάνδα και κυνήγι κλικς, θυμίζοντας πως ανάλογες επιθέσεις είχε δεχθεί και ο Τζο Μπάιντεν. Η κόντρα για την αξιοπιστία των social media φουντώνει, καθώς η μία πλευρά μιλά για βιολογική κόπωση και η άλλη για ενορχηστρωμένα ψέματα που υποσκάπτουν το κύρος του πλανητάρχη.



Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως στη Wall Street Journal ότι μερικές φορές κλείνει τα μάτια του επειδή είναι «πολύ χαλαρωτικό για μένα» και πρόσθεσε ότι η υγεία του είναι «τέλεια». Ο Τραμπ θα γιορτάσει τα 80ά του γενέθλια τον Ιούνιο.



