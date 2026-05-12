Ο διοικητής των ρωσικών Στρατηγικών Πυραυλικών Δυνάμεων, Σεργκέι Καρακάγιεφ, ενημέρωσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Ρωσία πραγματοποίησε «με επιτυχία» νέα δοκιμή του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου RS‑28 Sarmat, στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού του ρωσικού πυρηνικού οπλοστασίου.

Σύμφωνα με τη ρωσική ηγεσία, ο στόχος είναι ο Sarmat να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα μέχρι το τέλος του έτους, αν και ανεξάρτητες αναλύσεις υπενθυμίζουν ότι το πρόγραμμα έχει ήδη καθυστερήσει χρόνια και έχει καταγράψει σειρά αποτυχημένων δοκιμών.

Ο Πούτιν φέρεται να δήλωσε ότι το βεληνεκές του Sarmat μπορεί να φτάσει τα 35.000 χιλιόμετρα, παρουσιάζοντάς τον ως πύραυλο με «πρακτικά απεριόριστη» εμβέλεια, διατύπωση που Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν για να υπογραμμίσουν ότι μπορεί θεωρητικά να πλήξει στόχους σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, ανεξαρτήτως τροχιάς.

Παράλληλα, τον χαρακτήρισε «το ισχυρότερο πυραυλικό σύστημα στον κόσμο», υποστηρίζοντας ότι η συνολική ισχύς του υπερβαίνει «τέσσερις φορές» την ισχύ κάθε δυτικού αναλόγου, ισχυρισμός που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα και εντάσσεται στη γνωστή ρωσική ρητορική αποτροπής γύρω από το επονομαζόμενο «Satan‑2».

Αμυντικοί αναλυτές υπενθυμίζουν ότι ο Sarmat σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει τους σοβιετικούς R‑36M2 (SS‑18), με δυνατότητα μεταφοράς πολλαπλών πυρηνικών κεφαλών (MIRVs) και προηγμένων δελεαστών, με σκοπό να διασπά σύγχρονα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Ωστόσο, παρά τις διακηρύξεις της Μόσχας από το 2018 ότι το σύστημα είναι «ανίκητο» και έτοιμο για άμεση ένταξη, μέχρι σήμερα το πρόγραμμα ταλανίζεται από τεχνικά προβλήματα και επαναλαμβανόμενες δοκιμές, γεγονός που καθιστά τις νέες δηλώσεις για επικείμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα περισσότερο πολιτικό μήνυμα προς τη Δύση, στο φόντο του πολέμου και της αντιπαράθεσης με το ΝΑΤΟ.