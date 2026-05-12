Ο Βάλτερ Ματσάρι θα είναι τελικά ο νέος προπονητής του Ηρακλή, καθώς οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έφεραν και τη συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε επισήμως η ΠΑΕ.

Στις 29 Απριλίου ο Ιταλός προπονητής, με θητείες σε Νάπολι και Ίντερ μεταξύ άλλων, είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη για να κάνει τις τελικές συζητήσεις με τη διοίκηση του «γηραιού» αλλά τα πράγματα δεν είχαν πάει καλά.

Από τότε πέρασαν δύο εβδομάδες και τελικά οι δύο πλευρές ήρθαν ξανά κοντά και έδωσαν τα χέρια, με τον Ματσάρι να υπογράφει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια και τον Ηρακλή να επισημοποιεί τη συμφωνία με την ακόλουθη ανακοίνωση.

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον καταξιωμένο Ιταλό προπονητή, Βάλτερ Ματσάρι για 1+1 χρόνια.

Ο γεννημένος την 1 Οκτώβρη 1961 κόουτς, στο πλούσιο παλμαρέ της καριέρας του, έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την τεχνική ηγεσία της Νάπολι, της Ίντερ, της Τορίνο, της Κάλιαρι, της Σαμπντόρια, της Ρετζίνα και της Γουότφορντ.

Τον καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ μας!».