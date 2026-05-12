Με κάθε επισημότητα ολοκληρώθηκε σήμερα στη Βουλή η συγκρότηση του νέου υπουργικού συμβουλίου της Ουγγαρίας, καθώς οι υπουργοί της κεντροδεξιάς κυβέρνησης του Πέτερ Μάγιαρ έδωσαν τον προβλεπόμενο όρκο. Η διαδικασία επισφραγίστηκε μετά το «πράσινο φως» που άναψαν οι βουλευτές, εγκρίνοντας τους διορισμούς των προσώπων που θα στελεχώσουν τα κρίσιμα χαρτοφυλάκια.



Η νέα κυβέρνηση αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων, με τον Μάγιαρ να θέτει ως προτεραιότητα τη σταθερότητα και τη μεταρρυθμιστική ατζέντα της παράταξής του. Η ορκωμοσία σηματοδοτεί την πλήρη λειτουργία της κρατικής μηχανής υπό το νέο σχήμα, το οποίο αναμένεται να δώσει άμεσα δείγματα γραφής στην εσωτερική και διεθνή πολιτική σκηνή.



Σε μια κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες στην κυβέρνηση προχώρησε ο Πέτερ Μαγιάρ, παραχωρώντας δικαίωμα βέτο σε τέσσερις κορυφαίους υπουργούς αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ακροάσεων στο κοινοβούλιο. Οι επικεφαλής των υπουργείων Υγείας, Δικαιοσύνης, Παιδείας και Οικονομικών αποκτούν πλέον διευρυμένη επιρροή, καθώς αναλαμβάνουν να διαχειριστούν τις πιο περίπλοκες προκλήσεις της νέας κυβερνητικής θητείας.



Σύμφωνα με τον Μαγιάρ, η στρατηγική αυτή απόφαση στοχεύει στην επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας σε κρίσιμους τομείς που απαιτούν άμεσες λύσεις. Με τον τρόπο αυτό, οι συγκεκριμένοι υπουργοί μετατρέπονται σε «υπερ-υπουργούς», έχοντας τη δύναμη να καθορίζουν την ατζέντα και να μπλοκάρουν αποφάσεις που δεν ευθυγραμμίζονται με τον κεντρικό σχεδιασμό.



Η κίνηση θεωρείται ορόσημο για τη δομή της νέας διακυβέρνησης, δίνοντας σαφές στίγμα για τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.