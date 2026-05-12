Από τις ήρεμες στιγμές της καθημερινότητάς του σε συνεργείο αυτοκινήτων, μέχρι την απόλυτη φρίκη της εν ψυχρώ δολοφονίας του, ξεδιπλώνεται το χρονικό της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα.

Ο 21χρονος Νικήτας έπεσε νεκρός μετά από επίθεση που, σύμφωνα με την ομολογία του δράστη, περιλάμβανε εμβολισμό του οχήματός του και στη συνέχεια πυροβολισμούς εξ επαφής.

Λίγες μόλις ώρες πριν τη δολοφονία, ο νεαρός βρισκόταν σε συνεργείο φίλου του, όπου, σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας, εμφανίζεται χαλαρός και ευδιάθετος.

Στις 09:42 το πρωί, ο 21χρονος μπήκε στο συνεργείο, συνομίλησε με φίλους και πέρασε αρκετή ώρα εκεί, ακούγοντας μουσική και κινούμενος χωρίς καμία ένδειξη ανησυχίας. Αργότερα μετέβη σε κομμωτήριο, πριν επιστρέψει στο αυτοκίνητό του, όπου και δέχθηκε τη φονική επίθεση.

Η ενέδρα και οι πυροβολισμοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 54χρονος δράστης –ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του– εμβόλισε το όχημα του 21χρονου και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τον πυροβόλησε έξι φορές από κοντινή απόσταση.

Ο δράστης και η σύζυγός του έχουν προφυλακιστεί και κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα κίνητρα και τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.