Η οργή «φουντώνει» στον στενό κύκλο του 21χρονου Νικήτα, μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του στις Αμμουδάρες Ηρακλείου από τον 54χρονο πατέρα του παιδικού του φίλου, μια υπόθεση που έχει πυροδοτήσει φόβους για νέα «βεντέτα» στην Κρήτη. Παρότι η οικογένεια του άτυχου νεαρού δηλώνει δημόσια ότι δεν επιθυμεί αντεκδίκηση και ζητά να μη χυθεί άλλο αίμα, φίλος του Νικήτα μίλησε στο Mega και, μέσα από τα λόγια του, αποτυπώνεται ένα εκρηκτικό κλίμα οργής, με υπαινικτικές αλλά σαφείς απειλές προς τη σύζυγο του δράστη, η οποία επίσης έχει συλληφθεί και κριθεί προφυλακιστέα.

Ο φίλος του 21χρονου αναφέρθηκε αρχικά στο μοιραίο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Νικήτας το 2023, όταν είχε σημειωθεί το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 17χρονο γιο του 54χρονου. «Απ’ όσο γνωρίζω από τον ίδιο τον Νικήτα, δεν ήταν δικό του. Ήταν του πατέρα του 17χρονου», υποστήριξε, εξηγώντας πως ο φίλος του κουβαλούσε τύψεις για το δυστύχημα, αλλά τότε δεν είχαν ακόμη προηγηθεί τα περιστατικά βίας από την πλευρά του πατέρα του 17χρονου. Όπως περιέγραψε, σε μνημόσυνο για τα 40 του 17χρονου, ο Νικήτας είχε πάει για να τιμήσει τη μνήμη του, όμως «τον διώξανε από εκεί», στοιχείο που δείχνει πως η ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες είχε αρχίσει να κλιμακώνεται πολύ πριν από τη δολοφονία.

Στο ερώτημα αν ο Νικήτας του είχε εκφράσει φόβους για τον 54χρονο, ο φίλος του απάντησε ότι απέφευγαν να μιλούν γι’ αυτό, καθώς το θέμα τον «πλήγωνε» και τον στενοχωρούσε βαθιά. «Εγώ με τον Νικήτα είχαμε μιλήσει στην πρώτη απόπειρα που έγινε, μου είπε τι έχει συμβεί», είπε, αναφερόμενος σε παλαιότερο περιστατικό έντασης, και αποκάλυψε πως λίγες ώρες πριν τη δολοφονία είχαν κανονίσει να συναντηθούν, ώστε ο Νικήτας να του πει τι είχε συμβεί ξανά – κάτι που τελικά «δεν πρόλαβε» να γίνει. «Από τη μεριά του Νικήτα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν κάτι», ξεκαθάρισε, υπονοώντας ότι η οικογένεια του θύματος επιμένει να μην υπάρξει βεντέτα. Ωστόσο, πρόσθεσε με νόημα: «Όλοι έχουμε το άδικο αυτή τη στιγμή μέσα μας», αποτυπώνοντας το φορτισμένο κλίμα στους φίλους και στους ανθρώπους του 21χρονου.

Η πιο σοκαριστική στιγμή της μαρτυρίας του ήταν όταν αναφέρθηκε στη σύζυγο του 54χρονου, τη μητέρα του 17χρονου, η οποία έχει επίσης προφυλακιστεί για την υπόθεση. «Την άλλη μέρα άμα δω εγώ αυτή έξω και δεν έχει κάτσει φυλακή, μπορεί εγώ ο ίδιος να την τρακάρω με το αμάξι», είπε, περιγράφοντας ακραίο σενάριο αυτοδικίας. Και συνέχισε ακόμη πιο σκληρά: «Γιατί άμα τη δούμε σε έναν μήνα έξω, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η γυναίκα να φύγει ζωντανή από την Κρήτη». Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζει πως η λογική των «βεντετών» έχει τις ρίζες της στο παρελθόν: «Όλη την ιστορία με τις βεντέτες την είχαν ξεκινήσει από παλιά. Είναι στο χέρι μας να τις σταματήσουμε. Ευτυχώς, η νέα γενιά δεν τα κάνει βεντέτες», σημειώνει, επιχειρώντας μια αντίφαση ανάμεσα στην οργή της στιγμής και την ανάγκη να μην συνεχιστεί ένας φαύλος κύκλος αίματος.

Η υπόθεση του Νικήτα έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, καθώς πρόκειται για μια τραγική συνέχεια ενός ήδη βεβαρημένου οικογενειακού δράματος, με φόντο το θανατηφόρο τροχαίο του 17χρονου. Ο 54χρονος φερόμενος δράστης, σύμφωνα με μαρτυρίες, πυροβόλησε τον 21χρονο σχεδόν ακαριαία, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ η σύλληψη και προφυλάκιση και της συζύγου του οξύνουν τις ανησυχίες για τυχόν κύκλους αντεκδίκησης. Παρά τις ηχηρές εκκλήσεις της οικογένειας του Νικήτα να μην υπάρξει «βεντέτα», οι δηλώσεις φίλων του αναδεικνύουν πόσο εύθραυστη είναι η ισορροπία ανάμεσα στη δικαιοσύνη μέσω θεσμών και στην επικίνδυνη λογική της αυτοδικίας, ειδικά σε μια κοινωνία όπου η μνήμη παλιότερων βεντετών παραμένει ζωντανή.