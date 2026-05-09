Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρονται ο 54χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Κρήτη και η σύζυγός του, μετά την απολογία τους και την απόφαση για προφυλάκισή τους.

Η μεταγωγή τους εκτός του νησιού, αποφασίστηκε για λόγους ασφαλείας, αφού υπήρχε ο φόβος της βεντέτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από την απολογία του κατηγορούμενου, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα τον «προκαλούσε» εδώ και περίπου δύο με δυόμισι χρόνια.

Όπως φέρεται να είπε, την ημέρα του φονικού πίστεψε ότι ο 21χρονος του έκανε χειρονομία, γεγονός που τον οδήγησε να εμβολίσει με το αυτοκίνητό του τη μηχανή του νεαρού.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ακόμη ότι το θύμα επιχείρησε να τον κλωτσήσει και τότε «θόλωσε», με αποτέλεσμα να τον πυροβολήσει έξι φορές. Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να δήλωσε: «Είχα μόνο έξι σφαίρες. Αν είχα 1.000, θα του έριχνα και τις 1.000».

Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Το μένος του 54χρονου αποτυπώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και στην ιατροδικαστική εξέταση του 21χρονου.

Η έκθεση φέρεται να καταγράφει ότι και οι έξι σφαίρες πέτυχαν τον Νικήτα στον κορμό. Από τα τραύματα τα πέντε είναι διαμπερή, το ένα είναι τυφλό, καθώς η βολίδα παραμένει στο σώμα και μία σφαίρα φαίνεται να την έχει δεχθεί πισώπλατα, καθώς εντοπίστηκε έγκαυμα στην πλάτη.

Οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι το θανατηφόρο τραύμα πιθανότατα βρίσκεται στην περιοχή του κορμού, κοντά στη μασχάλη.

Παράλληλα, τέσσερις πυροβολισμοί φαίνεται να έγιναν από απόσταση περίπου 2 έως 3 μέτρων, ενώ δύο ακόμη εξετάζεται αν ήταν «χαριστικές βολές», καθώς φέρονται να ρίχθηκαν από πολύ μικρότερη απόσταση.

Απορρίφθηκε το αίτημα του 54χρονου να επισκεφτεί το μνήμα του παιδιού του πριν οδηγηθεί στις φυλακές

Ο 54χρομος φέρεται να ζήτησε από τους αστυνομικούς μια τελευταία χάρη: «Μία χάρη θέλω. Να με περάσετε για τελευταία φορά από το μνήμα του παιδιού μου, γιατί δεν θα το ξαναδώ να το αποχαιρετίσω».

Ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε..