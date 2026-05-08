Νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση του 21χρονου Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στο Ηράκλειο Κρήτης, ρίχνουν φως στις συνθήκες της άγριας δολοφονίας που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση που αναμένεται να παραδοθεί στην ΕΛ.ΑΣ. μέσα στην επόμενη εβδομάδα καταγράφει ότι ο 21χρονος δέχθηκε συνολικά έξι σφαίρες, όλες στην περιοχή του κορμού.

Από τα τραύματα, τα πέντε χαρακτηρίζονται διαμπερή, ενώ ένα είναι τυφλό, καθώς η βολίδα παρέμεινε στο σώμα του άτυχου νεαρού.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο εύρημα σύμφωνα με το οποίο μία από τις σφαίρες φαίνεται να εισήλθε από την πλάτη, καθώς εντοπίστηκε έγκαυμα στο συγκεκριμένο σημείο, στοιχείο που παραπέμπει σε πύλη εισόδου της βολίδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί με απόλυτη βεβαιότητα ποια από τις έξι σφαίρες ήταν τελικά η θανατηφόρα. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε τραύμα στον κορμό, κοντά στη μασχάλη.

Σε ό,τι αφορά τις αποστάσεις των πυροβολισμών, τέσσερις φέρονται να έγιναν από περίπου 2 έως 3 μέτρα. Για δύο ακόμη βολές, οι Αρχές εκτιμούν ότι η απόσταση ήταν αισθητά μικρότερη, γεγονός που ενισχύει το σενάριο των λεγόμενων «χαριστικών βολών».

Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, ο 54χρονος φέρεται να πλησίασε τον 21χρονο ενώ εκείνος είχε ήδη πέσει στο έδαφος και να πυροβόλησε ξανά από πολύ κοντινή απόσταση.

Η φράση του 54χρονου μετά τη δολοφονία

Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλεί η στάση που φέρεται να κράτησε ο 54χρονος μετά τη δολοφονία. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, κατά την απολογία του και πριν κριθεί προφυλακιστέος, φέρεται να είπε «αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο έξι…».

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτυπώνει, σύμφωνα με τις Αρχές, την ένταση και τη σκληρότητα της υπόθεσης που έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ο 54χρονος, περιγράφοντας τη στιγμή της δολοφονίας, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι συνάντησε τυχαία τον 21χρονο και θεώρησε πως δέχθηκε ειρωνική και άσεμνη χειρονομία.

Στην απολογία του ανέφερε μεταξύ άλλων: