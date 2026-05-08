Σε δηλώσεις για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα προχώρησε ο Νικομανώλης Νύκταρης, υποστηρίζοντας ότι «η Κρήτη δεν είναι αυτό που παρουσιάζει συνέχεια η τηλεόραση».

Ο ποδοσφαιριστής – τραγουδιστής που έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες (ΟΦΗ, Λαμία, Χανιά κτλ) μίλησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Η Κρήτη δεν είναι γενικά αυτό που δείχνουν συνέχεια και στη τηλεόραση. Είναι κάτι άλλο. Είναι φιλοξενία, το φιλότιμο, οι χοροί, τα γλέντια μας», είπε χαρακτηριστικά.

«Η Κρήτη δεν είναι αυτό που παρουσιάζουν τα κανάλια πολλές φορές», είπε στη συνέχεια.

«Πολλές φορές προσπαθούν να δείξουν κάτι που δεν είμαστε εμείς. Δεν είναι μόνο το νησί, είναι για όλη τη χώρα αυτό. Εμείς τι είμαστε ξένοι; Έλληνες είμαστε εμείς», πρόσθεσε μεταξύ άλλων στην εκπομπή του ΑΝΤ1.