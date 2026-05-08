Σοκ προκαλεί η νέα ιρανική επίθεση στα ΗΑΕ, η οποία αφήνει πίσω της τρεις τραυματίες και θέτει σε άμεσο κίνδυνο την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός. Παρά τη συμφωνία που υπεγράφη στις 8 Απριλίου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, οι εχθροπραξίες κλιμακώνονται επικίνδυνα. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις που απειλούν τη Μέση Ανατολή.



“Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους και τρία drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ανθρώπων” ανέφερε το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο X.



Οι αρχές είχαν ανακοινώσει το πρωί ότι ενεργοποίησαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατά πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), λέγοντας ότι “ο θόρυβος που ακούστηκε σε διάφορα τμήματα της χώρας οφειλόταν σε αναχαιτίσεις“.



Αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος, που πυροδοτήθηκε από την επίθεση που εξαπέλυσαν τοι Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η χώρα του Κόλπου ήταν ο στόχος περισσότερων από 551 βαλλιστικών πυραύλων, 29 πυραύλων κρουζ και 2.263 drones, ανέφερε το υπουργείο.



Οι επιθέσεις αυτές, που έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις στη χώρα αλλά και πολιτικές υποδομές, προκάλεσαν τον θάνατο 13 ανθρώπων, δέκα από τους οποίους ήταν άμαχοι, και τον τραυματισμό άλλων 230, σύμφωνα με την ίδια πηγή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.