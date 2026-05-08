Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η κατάπαυση του πυρός των ΗΠΑ με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, παρά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών και τα αμερικανικά πλήγματα αντιποίνων χθες Πέμπτη.

«Έπαιξαν μαζί μας σήμερα. Τους εξολοθρεύσαμε. Έπαιξαν. Το θεωρώ κάτι ασήμαντο», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

Οι ανταλλαγές πυρών ανακοινώθηκαν καθώς η Ουάσιγκτον λέει πως αναμένει ακόμη την απάντηση της Τεχεράνης – μέσω Ισλαμαμπάντ – στην πιο πρόσφατη πρότασή της για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.