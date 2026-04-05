Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκαναν λόγο για επίθεση με πυραύλους και drones σήμερα, με το Ιράν να επισημαίνει ότι στοχοθετεί τη βιομηχανία αλουμινίου σε αυτή τη χώρα του Κόλπου.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν ενεργοποιηθεί αντιδρώντας σε απειλή με πυραύλους και drones», ανακοίνωσε στο Χ το υπουργείο Άμυνας της χώρας, διαβεβαιώνοντας ότι «οι ήχοι που ακούγονται σε όλη τη χώρα οφείλονται στις εν εξελίξει επιχειρήσεις κατά αυτών των πυραύλων και drones».

Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Irna ο στρατός του Ιράν επεσήμανε ότι πλήττει τη βιομηχανία αλουμινίου των Εμιράτων καθώς και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους, κυρίως στο Κουβέιτ.

Την ίδια στιγμή, επιδρομή ιρανικών drones προκάλεσε «σημαντικές ζημιές» σε δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης στο Κουβέιτ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές του εμιράτου.

«Δύο σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης έγιναν στόχοι εχθρικών drones στο πλαίσιο ειδεχθούς ιρανικής επίθεσης, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές και να τεθούν εκτός λειτουργίας δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να υπάρξουν θύματα», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας του Κουβέιτ.

Νωρίτερα, επιδρομή drones προκάλεσε πυρκαγιά σε κτιριακό συγκρότημα στο Σουάιχ του Κουβέιτ, όπου βρίσκεται η έδρα της κρατικής εταιρείας πετρελαίου του εμιράτου (Kuwait Petroleum Corporation / KPC) και κυβερνητικά κτίρια, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου (KUNA).

Η κυβέρνηση του Κουβέιτ κατήγγειλε την «εγκληματική ιρανική επίθεση» που προκάλεσε «σημαντικές καταστροφές» σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.