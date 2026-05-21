Την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες σε ορεινά, κυρίως τμήματα, ιδιαίτερα της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Μέγιστες θερμοκρασίες στους 28-30 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές ή και σποραδικές καταιγίδες σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν χαλαζοπτώσεις. Όμβροι ή καταιγίδες θα εκδηλωθούν τοπικά και σε πεδινές περιοχές, κυρίως στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στη Δυτική Ελλάδα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 27-29, στη Θεσσαλία από 11 έως 28-31 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά από 12 έως 24-26, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 28-30, στα Επτάνησα από 13 έως 24-26 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση και θα στραφούν κατά τόπους σε δυτικούς. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας και τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.