Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και το χρονικό διάστημα που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες ώστε να αντικαταστήσουν τα παλαιού τύπου δελτία ταυτότητας λιγοστεύει. Οι Έλληνες πολίτες καλούνται μέχρι τις 3 Αυγούστου να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων, σύμφωνα με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Όσοι δεν προχωρήσουν έγκαιρα στην αλλαγή, θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό.

Η διαδικασία αντικατάστασης για τις νέες ταυτότητες που πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) πραγματοποιείται με ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα.

Πόσο κοστίζει η νέα ταυτότητα

Το συνολικό συνολικό κόστος ανέρχεται στα 10,50 ευρώ, με μειωμένη χρέωση των 5 ευρώ για πολύτεκνους.

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας, οι πολίτες θα πρέπει να μεταβούν αυτοπροσώπως στην αρμόδια αρχή.

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί απευθείας στην υπηρεσία έκδοσης ή σε πιστοποιημένο φωτογράφο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο επαγγελματίας αναρτά τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr.