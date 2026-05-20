Οι ανησυχίες γύρω από το αν τα αντικαταθλιπτικά μπορεί να επηρεάζουν την ανάπτυξη του εμβρύου και να συνδέονται με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως η ΔΕΠΥ και ο αυτισμός, έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Μια νέα μεγάλη επιστημονική ανάλυση έρχεται να δώσει πιο ξεκάθαρες απαντήσεις στους μελλοντικούς γονείς.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Lancet Psychiatry, βασίστηκε σε ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 37 προηγούμενων μελετών. Συνολικά εξετάστηκαν περισσότερες από 600.000 εγκυμοσύνες στις οποίες υπήρξε χρήση αντικαταθλιπτικών και σχεδόν 25 εκατομμύρια εγκυμοσύνες χωρίς έκθεση σε αυτά τα φάρμακα.

Τα αρχικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση αντικαταθλιπτικών από τη μητέρα κατά την εγκυμοσύνη συνδεόταν με 35% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΔΕΠΥ και 69% αυξημένο κίνδυνο αυτισμού χωρίς νοητική αναπηρία στα παιδιά. Αντίστοιχα, η χρήση αντικαταθλιπτικών από τον πατέρα συνδέθηκε με 46% αυξημένο κίνδυνο ΔΕΠΥ και 28% αυξημένο κίνδυνο αυτισμού.

Ωστόσο, όταν οι ερευνητές συνυπολόγισαν άλλους σημαντικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο, όπως η γενετική προδιάθεση, το οικογενειακό ιστορικό και οι λόγοι για τους οποίους οι γονείς λάμβαναν αντικαταθλιπτικά, η συσχέτιση αντικαταθλιπτικών και νευροαναπτυξιακών διαταραχών εξασθένησε σημαντικά ή και εξαφανίστηκε.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι αυτό το μοτίβο υποδηλώνει πως τα αυξημένα ποσοστά ΔΕΠΥ και αυτισμού που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενες μελέτες πιθανότατα σχετίζονται περισσότερο με την υποκείμενη ευαλωτότητα των οικογενειών και λιγότερο με τα ίδια τα αντικαταθλιπτικά.

Η κατάθλιψη στην εγκυμοσύνη δεν είναι αμελητέα

Η κατάθλιψη επηρεάζει περισσότερο από το 10% των εγκύων παγκοσμίως και τα αντικαταθλιπτικά παραμένουν η βασική φαρμακευτική θεραπεία. Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης αφορά κυρίως τους SSRIs, δηλαδή τους εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης, που αποτελούν τη συχνότερα συνταγογραφούμενη κατηγορία αντικαταθλιπτικών.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο CNN, το 2025, συζητήσεις ειδικών του FDA σχετικά με πιθανή αυστηροποίηση των προειδοποιήσεων για τους SSRIs στην εγκυμοσύνη αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες γύρω από πιθανούς κινδύνους όπως ο αυτισμός, οι αποβολές και οι συγγενείς ανωμαλίες. Ωστόσο, πολλοί ιατρικοί οργανισμοί αντέδρασαν έντονα, υποστηρίζοντας ότι οι συζητήσεις αυτές ήταν υπερβολικά μονόπλευρες και δεν ανέδειξαν επαρκώς τους κινδύνους της μη θεραπευμένης περιγεννητικής κατάθλιψης.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η εγκυμοσύνη είναι μια περίοδος έντονου άγχους και ανησυχίας για τη μητέρα και το έμβρυο. Για τον λόγο αυτό, οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση αντικαταθλιπτικών πρέπει να λαμβάνονται προσεκτικά, εξατομικευμένα και πάντα σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό.

Μεγαλύτεροι οι κίνδυνοι της αθεράπευτης κατάθλιψης

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα νέα ευρήματα ενισχύουν τις υπάρχουσες κλινικές οδηγίες, οι οποίες γενικά υποστηρίζουν τη συνέχιση της αντικαταθλιπτικής αγωγής κατά την εγκυμοσύνη όταν αυτή είναι απαραίτητη.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις πως η προγεννητική έκθεση στα αντικαταθλιπτικά προκαλεί νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Αντίθετα, η μη θεραπευμένη κατάθλιψη μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τη μητέρα όσο και για το παιδί.

Μεταξύ άλλων, η ανεπεξέργαστη περιγεννητική κατάθλιψη έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου τοκετού και χαμηλού βάρους γέννησης, αλλά και με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης παρορμητικότητας, δυσκολιών κοινωνικοποίησης και γνωστικών, συμπεριφορικών ή συναισθηματικών δυσκολιών στα παιδιά.

Παράλληλα, οι ψυχικές διαταραχές σχετίστηκαν με σχεδόν το 28% των θανάτων που συνδέονται με την εγκυμοσύνη το 2022, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Δεν πρέπει να διακόπτονται απότομα τα αντικαταθλιπτικά

Ψυχοθεραπευτές και ειδικοί ψυχικής υγείας επισημαίνουν στο CNN ότι, εάν ληφθεί η απόφαση διακοπής των αντικαταθλιπτικών, αυτή δεν πρέπει ποτέ να γίνεται απότομα. Η σταδιακή μείωση της αγωγής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και παράλληλα με άλλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν επίσης ότι η αναζήτηση θεραπείας για την ψυχική υγεία κατά την εγκυμοσύνη είναι ένας κομβικός τρόπος προστασίας τόσο της μητέρας όσο και του παιδιού. Σε περιπτώσεις ήπιας ή μέτριας κατάθλιψης, μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως διαφορετικές μορφές ψυχοθεραπείας, μπορεί επίσης να αποδειχθούν αποτελεσματικές.

Σημαντικός και ο ρόλος της ψυχικής υγείας του πατέρα

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης είναι ότι η ψυχική υγεία των πατέρων ενδέχεται να αποτελεί έναν σημαντικό αλλά υποτιμημένο παράγοντα που επηρεάζει τη νευροαναπτυξιακή πορεία των παιδιών.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η περιγεννητική ψυχιατρική δεν αφορά πλέον μόνο τη μητέρα και το βρέφος, αλλά και τον πατέρα. Η βελτίωση της ψυχικής υγείας και των δύο γονέων θεωρείται κρίσιμη όχι μόνο για τη δική τους ευημερία, αλλά και για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του παιδιού.

Ποια αντικαταθλιπτικά προβληματίζουν περισσότερο

Η νέα ανάλυση έδειξε ότι η χρήση αντικαταθλιπτικών γενικά δεν συνδέθηκε σημαντικά με αυξημένο κίνδυνο κινητικών διαταραχών, διαταραχών λόγου και ομιλίας ή νοητικής αναπηρίας.

Παράλληλα, οι μικρές αυξήσεις κινδύνου για ΔΕΠΥ και αυτισμό δεν φάνηκε να σχετίζονται με τη δοσολογία των αντικαταθλιπτικών. Ωστόσο, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι τα διαθέσιμα δεδομένα για τις δόσεις ήταν περιορισμένα.

Αντίστοιχα, λίγες μελέτες εξέτασαν τη διάρκεια της θεραπείας ή διαφορές ανάμεσα στη συνεχή λήψη αντικαταθλιπτικών και τη λήψη μόνο σε ένα τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι αυτά τα ερωτήματα χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, καθώς ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα του εμβρύου αναπτύσσονται σε όλη τη διάρκεια της κύησης.

Μεγαλύτερη προσοχή φαίνεται να απαιτείται για τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, παλαιότερης γενιάς φάρμακα που αναπτύχθηκαν τις δεκαετίες του 1950 και 1960. Σε αντίθεση με τους SSRIs, τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά επηρεάζουν περισσότερους νευροδιαβιβαστές και συνοδεύονται συνήθως από περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Στη νέα μελέτη, ακόμη και μετά την προσαρμογή για άλλους παράγοντες κινδύνου, μόνο η αμιτριπτυλίνη και η νορτριπτυλίνη (και οι δύο ουσίες ανήκουν στα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά) παρέμειναν συνδεδεμένες με αυξημένο κίνδυνο ΔΕΠΥ. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν η σχέση αυτή είναι αιτιολογική ή αν σχετίζεται με άλλους παράγοντες, όπως η μεγαλύτερη βαρύτητα της κατάθλιψης για την οποία συχνά χορηγούνται αυτά τα παλαιότερα φάρμακα.

Η σημασία της σωστής ενημέρωσης

Οι ειδικοί καταλήγουν ότι οι νέες επιστημονικές ενδείξεις προσφέρουν ουσιαστικά και καθησυχαστικά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια των σύγχρονων αντικαταθλιπτικών στην εγκυμοσύνη.

Παράλληλα, συστήνουν στους μελλοντικούς γονείς να απευθύνονται μόνο σε αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης και σε εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας για οποιαδήποτε απορία αφορά φάρμακα και εγκυμοσύνη.

Η βασική σύσταση παραμένει η ίδια: καμία απόφαση για διακοπή ή αλλαγή αγωγής δεν πρέπει να λαμβάνεται χωρίς ιατρική καθοδήγηση και προσεκτική αξιολόγηση των οφελών και των πιθανών κινδύνων για μητέρα και παιδί.