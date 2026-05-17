Οι περισσότεροι άνθρωποι που προσπαθούν να ρυθμίσουν το σάκχαρό τους δίνουν μεγάλη προσοχή στη διατροφή και στη σωματική δραστηριότητα. Κι όμως, πολλές φορές οι τιμές της γλυκόζης ανεβαίνουν χωρίς εμφανή λόγο, ακόμη κι όταν η καθημερινότητα φαίνεται «υπό έλεγχο».

Η αλήθεια είναι ότι το σάκχαρο επηρεάζεται από πολύ περισσότερους παράγοντες απ’ όσους φανταζόμαστε. Ακολουθούν πέντε ύπουλες αιτίες, που σύμφωνα με ειδικούς στο Eating Well μπορούν να οδηγήσουν σε απρόσμενες αυξήσεις στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και τι μπορείτε να κάνετε για να το επαναφέρετε σε φυσιολογικά επίπεδα.

1. Ασθένεια ή στρες

Όταν το σώμα βρίσκεται σε κατάσταση ασθένειας ή έντονου στρες, ενεργοποιείται ένας μηχανισμός άμυνας που αυξάνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Το στρες προκαλεί αύξηση της κορτιζόλης, μιας ορμόνης που σχετίζεται με την αντίδραση του οργανισμού στο στρες. Μαζί με άλλες φλεγμονώδεις ουσίες, η κορτιζόλη ενισχύει διαδικασίες που απελευθερώνουν περισσότερη γλυκόζη στην κυκλοφορία του αίματος.

Συγκεκριμένα, το σώμα διασπά τα αποθέματα γλυκόζης που υπάρχουν στο ήπαρ και παράλληλα παράγει νέα γλυκόζη από άλλες πηγές του οργανισμού. Το αποτέλεσμα είναι αυξημένες τιμές σακχάρου.

Σε περιόδους ασθένειας είναι σημαντικό να υπάρχει ένα οργανωμένο πλάνο διαχείρισης. Η συχνή μέτρηση του σακχάρου βοηθά στον έγκαιρο εντοπισμό απότομων αυξήσεων. Παράλληλα, καλό είναι να επιλέγονται τροφές και ροφήματα με μέτρια ποσότητα υδατανθράκων, ώστε να αποφεύγεται περαιτέρω επιβάρυνση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα υγρά με ζάχαρη, όπως αναψυκτικά, χυμοί και γλυκοί καφέδες, καθώς μπορούν να προκαλέσουν γρήγορη άνοδο του σακχάρου. Αν παρατηρηθούν μεγάλες διακυμάνσεις, είναι σημαντική η επικοινωνία με τον θεράποντα γιατρό.

2. Αφυδάτωση

Η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη για τη συνολική λειτουργία του οργανισμού. Το νερό συμμετέχει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, στη μεταφορά θρεπτικών συστατικών, στην πέψη, στην αποβολή άχρηστων ουσιών και στη σωστή λειτουργία των κυττάρων.

Όταν το σώμα δεν έχει αρκετά υγρά, η συγκέντρωση γλυκόζης στο αίμα αυξάνεται, καθώς το αίμα γίνεται πιο «πυκνό». Έτσι μπορεί να εμφανιστούν υψηλές τιμές σακχάρου.

Η λύση είναι η συστηματική ενυδάτωση μέσα στην ημέρα. Ένας απλός τρόπος να καταλάβει κάποιος αν πίνει αρκετό νερό είναι να παρατηρεί το χρώμα των ούρων. Το ανοιχτό κίτρινο θεωρείται ένδειξη καλής ενυδάτωσης, ενώ το πιο σκούρο δείχνει ότι χρειάζονται περισσότερα υγρά.

Μια γενική οδηγία είναι περίπου 30 ml υγρών ανά κιλό σωματικού βάρους. Για παράδειγμα, ένα άτομο 72 κιλών χρειάζεται περίπου 9 ποτήρια νερό ημερησίως.

3. Φάρμακα

Ορισμένα φάρμακα μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα κορτικοστεροειδή, ορισμένα φάρμακα για την ψυχική υγεία, καθώς και συγκεκριμένα διουρητικά και στατίνες που χορηγούνται για καρδιολογικούς λόγους.

Κάποια φάρμακα επηρεάζουν το πάγκρεας και την παραγωγή ινσουλίνης, ενώ άλλα αυξάνουν την παραγωγή γλυκόζης από τον οργανισμό. Τα διουρητικά, για παράδειγμα, αυξάνουν την αποβολή υγρών μέσω των ούρων. Αυτό μπορεί να βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τη συγκέντρωση σακχάρου στο αίμα λόγω απώλειας υγρών.

Τα στεροειδή, από την άλλη πλευρά, μπορούν να επηρεάσουν την έκκριση ινσουλίνης, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές σακχάρου. Οι ασθενείς καλό είναι να ρωτούν πάντα για τις πιθανές επιπτώσεις ενός φαρμάκου και σε συνεργασία με τον γιατρό τους να βρίσκουν την καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση.

4. Ορμόνες

Οι ορμόνες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του σακχάρου. Ορμόνες όπως η γλυκαγόνη, η κορτιζόλη, η επινεφρίνη και η αυξητική ορμόνη επηρεάζουν τόσο την παραγωγή γλυκόζης από το ήπαρ όσο και την ευαισθησία του σώματος στην ινσουλίνη.

Οι γυναίκες με διαβήτη τύπου 1 μπορεί να παρατηρούν διακυμάνσεις στα επίπεδα σακχάρου κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου. Επίσης, στην εγκυμοσύνη, οι ορμόνες που παράγει ο πλακούντας μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένα επίπεδα σακχάρου στη μητέρα.

Για τον λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης γίνονται συστηματικοί έλεγχοι σακχάρου. Όταν απαιτείται πιο εξειδικευμένη καθοδήγηση, η συνεργασία με διαιτολόγο ή επαγγελματία υγείας μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη σωστή διαχείριση.

5. Έλλειψη ύπνου

Ο ύπνος είναι βασική βιολογική ανάγκη. Όταν ο οργανισμός δεν ξεκουράζεται επαρκώς, επηρεάζονται πολλές λειτουργίες του σώματος, ανάμεσά τους και η ρύθμιση του σακχάρου. Η έλλειψη ύπνου μειώνει την ευαισθησία των κυττάρων στην ινσουλίνη, με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα.

Ένα δροσερό και ήσυχο περιβάλλον χωρίς έντονο φωτισμό και ηλεκτρονικές συσκευές βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγεται το φαγητό και τα πολλά υγρά λίγο πριν ξαπλώσετε, καθώς μπορεί να διαταράξουν τον ύπνο σας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αν οι διαταραχές ύπνου είναι συχνές, ίσως χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση για να εντοπιστεί η πραγματική αιτία.