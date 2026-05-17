Στα σχεδόν 30 χρόνια από το 1979 έως το 2007, η Μεγάλη Βρετανία είχε μόλις τρεις πρωθυπουργούς. Οι δύο από αυτούς, η Μάργκαρετ Θάτσερ για τους Συντηρητικούς και ο Τόνι Μπλερ για τους Εργατικούς, παρέμειναν συνεχώς στην εξουσία για δέκα χρόνια.

Από τότε, μέσα σε λιγότερο από είκοσι χρόνια, η Βρετανία έχει αλλάξει επτά πρωθυπουργούς, με τέσσερις και τώρα ενδεχομένως πέντε να έχουν αναλάβει μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η πρωθυπουργία του Γκόρντον Μπράουν τερματίστηκε από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, καθώς οι Εργατικοί διέσωσαν τις τράπεζες και άνοιξαν τον δρόμο για μια νέα εποχή λιτότητας.

Ο Ντέιβιντ Κάμερον εξωθήθηκε εκτός εξουσίας μετά το δημοψήφισμα για το Brexit, το οποίο τροφοδοτήθηκε από τη λιτότητα και βύθισε τη βρετανική οικονομία στην αναταραχή, ενώ παράλληλα προκάλεσε κρίση στην εξωτερική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου — συνέπειες που ανέτρεψαν επίσης την Τερέζα Μέι.

Οι διαδοχικές αποχωρήσεις των Μπόρις Τζόνσον, Λιζ Τρας και Ρίσι Σούνακ, όλοι ηγέτες του Συντηρητικού Κόμματος, αντανακλούσαν τελικά τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 και του πολέμου ΗΠΑ-ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι πιέσεις προς τον Κιρ Στάρμερ

Η Ευρώπη λοιπόν τώρα παρακολουθεί τη χώρα να έχει εισέλθει σε ένα νέο στάδιο πολιτικής κρίσης από τα ωστικά κύματα του πολέμου στο Ιράν και από την ανατίναξη της «ειδικής σχέσης» μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρωθυπουργία του ηγέτη των Εργατικών Κιρ Στάρμερ βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, κλονισμένη από παραιτήσεις και επιστολές δυσπιστίας, μεταξύ αυτών και από τον Υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ και πλέον αναμένει το τελικό έναυσμα για μια ανοιχτή πρόκληση στην ηγεσία.

Όπως μετέδωσε το BBC, η τρέχουσα κρίση πυροδοτήθηκε μετά τις τοπικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας, αλλά η δυσαρέσκεια για την ηγεσία του Στάρμερ αυξανόταν ήδη εδώ και αρκετό καιρό. Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ είναι μία από τους πολλούς υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου που προτρέπουν τον πρωθυπουργό να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Στάρμερ δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί και προκάλεσε τους πιθανούς αντιπάλους του να τον αμφισβητήσουν επίσημα ως ηγέτη του Εργατικού Κόμματος.

Το βάρος του Brexit και οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

Πέρυσι, η κυβέρνηση Στάρμερ άλλαξε κατεύθυνση σε τρεις σημαντικές πολιτικές μέσα σε ένα μήνα μετά από πιέσεις από το ίδιο του το κόμμα. Επίσης μόλις πριν από λίγους μήνες αποκαλύφθηκε ότι ο Λόρδος Πίτερ Μάντελσον διορίστηκε ως Βρετανός Πρέσβης στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι δεν είχε περάσει τον απαραίτητο έλεγχο για να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο.

Στη μεγάλη εικόνα, οικονομικοί αναλυτές κάνουν λόγο για απώλειες δισεκατομμυρίων σε ετήσια βάση εξαιτίας του Brexit ενώ η κυβέρνηση των Εργατικών προσπάθησε πολλές φορές να ρίξει γέφυρες προς τις Βρυξέλλες για μια «επανεκκίνηση», αποφεύγοντας πάντως να μιλήσει για επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανοίξει καινούργιες πληγές.

Η υποστήριξη για επανένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια και όχι απλώς για επιστροφή στην ενιαία αγορά, αυξάνεται μεταξύ των Βρετανών ψηφοφόρων, με πάνω από το 80% των υποστηρικτών των Εργατικών, των Φιλελεύθερων Δημοκρατών και των Πρασίνων να τάσσονται υπέρ αυτής της επιλογής, σύμφωνα με έρευνα που κατέγραψε τις στάσεις των ψηφοφόρων 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι είναι απογοητευμένος από τη στάση του Βρετανού πρωθυπουργού, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως ο Κιρ Στάρμερ δεν είναι ο… Ουίνστον Τσώρτσιλ και υπογράμμισε πως οι σχέσεις ΗΠΑ – Βρετανίας δεν είναι όπως στο παρελθόν.

Η σκιά του Τσώρτσιλ

Η αλήθεια είναι πως ο Στάρμερ δεν είναι ο Ουίνστον Τσώρτσιλ και θα είναι πιθανό να αποχωρήσει σύντομα από την ηγεσία και να μείνει κάπου ξεχασμένος στα βιβλία της Ιστορίας.

Όμως για την άλλοτε πρωταγωνίστρια των παγκόσμιων εξελίξεων είναι στενάχωρο να την βλέπει κανείς να βιώνει τόσες διαδοχικές κρίσεις.

Αλλά όπως έχει εύστοχα δηλώσει ο Τσώρτσιλ: «Δεν πρέπει να γυρνάς την πλάτη σου σε έναν επαπειλούμενο κίνδυνο και να προσπαθείς να ξεφύγεις απ’ αυτόν. Αν το κάνεις, θα διπλασιάσεις τον κίνδυνο. Αλλά αν τον αντιμετωπίσεις εγκαίρως, θα τον μειώσεις στο μισό. Ποτέ μην τρέχεις να γλιτώσεις από κάτι. Ποτέ!»