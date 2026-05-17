Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησε το ελληνικό κοινό τον μεγάλο τελικό της Eurovision, με την ανακοίνωση της βαθμολογίας του televoting από την Ελλάδα να γίνεται λίγο πριν ολοκληρωθεί η βραδιά. Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου γνωστοποίησαν τις προτιμήσεις των τηλεθεατών, αποκαλύπτοντας ποιες συμμετοχές ξεχώρισαν περισσότερο για το ελληνικό κοινό.
Τη μεγαλύτερη στήριξη από το ελληνικό televoting απέσπασαν οι Antigoni και Jalla, καθώς η Κύπρος συγκέντρωσε το πολυπόθητο 12άρι από την Ελλάδα.
Η χώρα που κατέκτησε τελικά τη νίκη στον φετινό διαγωνισμό, η Βουλγαρία, έλαβε 10 βαθμούς από το ελληνικό κοινό, ενώ η Αλβανία ακολούθησε με 8 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση των ελληνικών προτιμήσεων βρέθηκε η Ιταλία με 7 βαθμούς, ενώ η Ρουμανία συγκέντρωσε 6.
Παράλληλα, το Ισραήλ έλαβε 5 βαθμούς, η Μολδαβία 4, η Αυστραλία 3, η Γαλλία 2 και η Κροατία 1 βαθμό.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Φινλανδία δεν κατάφερε να αποσπάσει ούτε έναν βαθμό, ούτε από το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό ούτε από την ελληνική κριτική επιτροπή.
Αναλυτικά η βαθμολογία του ελληνικού televoting:
