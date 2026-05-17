Η νιγηριανή αστυνομία ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως 17 αστυνομικοί σκοτώθηκαν στις 8 Μαΐου σε επίθεση τζιχαντιστών σε κέντρο εκπαίδευσης στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Δεκαεπτά αστυνομικοί σκοτώθηκαν την προηγούμενη Παρασκευή «σε τρομοκρατική επίθεση στη σχολή ειδικών δυνάμεων του νιγηριανού στρατού» στην πολιτεία Γιόμπε, όπου εκπαιδεύονταν, αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο νιγηριανός στρατός είχε ενημερώσει την επομένη της επίθεσης πως είχε σκοτώσει τουλάχιστον 50 τζιχαντιστές στη διάρκεια συγκρούσεων που ξέσπασαν στην προαναφερθείσα βάση, ανακοινώνοντας επίσης τον θάνατο δύο στρατιωτών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, αποκρούστηκε συντονισμένη επίθεση της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ) εναντίον της έδρας της 27ης Ταξιαρχίας στην Μπούνι Γκάρι και σημείου ελέγχου στην πόλη αυτή της πολιτείας Γιόμπε.

Η βορειοανατολική Νιγηρία είναι από το 2009 θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.