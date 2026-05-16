Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από τις 17:15 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος, λόγω συμβάντος με πεζό επί της γραμμής.

Στο πλαίσιο του συμβάντος, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο μετέβησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) παραμένει στον Σταθμό Σίνδου με 62 επιβάτες, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης με 127 επιβάτες.

Πως θα γίνουν τα δρομολόγια

Οι επιβάτες του δρομολογίου 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) έχουν επιβιβαστεί σε λεωφορεία της Hellenic Train με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί λεωφορείο της Hellenic Train για όσους επιβάτες του δρομολογίου 2591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) επιθυμούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς Λάρισα με λεωφορείο.

Επιπλέον, το δρομολόγιο 2590 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο στο τμήμα Πλατύ – Θεσσαλονίκη, ενώ τα δρομολόγια 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) και 2595 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) θα υποκατασταθούν πλήρως με λεωφορεία της Hellenic Train. Παράλληλα, το δρομολόγιο 1735 (Θεσσαλονίκη – Έδεσσα) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Πλατύ και από τον Σταθμό Πλατέος προς Έδεσσα με αμαξοστοιχία.

Στις 20:30 αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων.