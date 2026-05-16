Έντονη ανησυχία προκαλεί η μαζική εμφάνιση μεδουσών στον Παγασητικό Κόλπο, καθώς τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται πρωτοφανής συγκέντρωση θαλάσσιων οργανισμών σε αρκετές περιοχές της Μαγνησίας και των Βορείων Σποράδων.

Πρόκειται για μικρού μεγέθους καφέ τσούχτρες, ένα είδος που – σύμφωνα με πληροφορίες – εμφανίστηκε και αναπαράχθηκε αρχικά στις θαλάσσιες περιοχές της Εύβοιας και πλέον, εξαιτίας των θαλάσσιων ρευμάτων και των καιρικών συνθηκών, μετακινείται προς τον Παγασητικό και το νησιωτικό σύμπλεγμα των Σποράδων.

Το thenewspaper.gr κατέγραψε χαρακτηριστικές εικόνες από την Αγία Κυριακή Τρικερίου, όπου χιλιάδες μέδουσες είναι ορατές κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό φαινόμενο για την περιοχή.

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής παρακολουθούν με προβληματισμό την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η παρουσία τόσο μεγάλου πληθυσμού μεδουσών ενδέχεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες δραστηριότητες αλλά και την εικόνα των παραλιών ενόψει της θερινής περιόδου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου είδους, ωστόσο οι λουόμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την είσοδό τους στη θάλασσα, ειδικά σε περιοχές όπου παρατηρούνται μεγάλες συγκεντρώσεις.