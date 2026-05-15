Τραγωδία σημειώθηκε στον Πειραιά, καθώς έπεσε 24χρονη από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυτοκτονία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Καλλιρόης στην Καλλίπολη Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να εντοπίζουν τη νεαρή, χωρίς τις αισθήσεις της.

Ακολούθησε η μεταφορά της στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της πτώσης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.