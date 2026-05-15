Λίγες ημέρες πριν το Final Four της Euroleague, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχρισε φαβορί τον Ολυμπιακό.

Ο Λιθουανός τεχνικός της Φενέρμπαχτσε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της τελικής φάσης, εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία της ομάδας του στο Final Four της Αθήνας, τονίζοντας πως η ομάδα θα ετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε ξανά στο Final Four. Δεν υποτιμούμε αυτό το επίτευγμα και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δούμε αν πηγαίνοντας εκεί, θα καταφέρουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Κάθε σεζόν και κάθε αγώνας πρέπει να αξιολογούνται μεμονωμένα.

Φέτος είμαστε μια νέα ομάδα. Κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας προσπαθήσαμε να βρούμε τον δικό μας δρόμο. Σταδιακά τα καταφέραμε. Μπήκαμε στα playoffs μαζί, ως ομάδα, και ξεπεράσαμε αυτό το στάδιο με επιτυχία», είπε αρχικά και πρόσθεσε για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό:

«Θα αντιμετωπίσουμε τους πρώτους στην κανονική διάρκεια της Euroleague. Είναι το ξεκάθαρο φαβορί, αλλά με τη σωστή νοοτροπία και καλή φυσική κατάσταση μπορούμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα.

Δεν νομίζω ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ σημαντική. Ο πρώτος κανόνας των Final Four είναι να μην επιτρέπεις σε κανέναν να σε επηρεάσει. Απλώς πρέπει να προσπαθήσεις να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου».