Νέο βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα από το μπαρ στην Καλλιθέα δείχνει τη στιγμή που ο 58χρονος πιστολέρο πυροβολεί την 43χρονη και μάλιστα σε πολύ κοντινή απόσταση.

Επίσης, στις εικόνες διακρίνονται ορισμένοι θαμώνες που ακούν τους πυροβολισμούς και βλέπουν τη γυναίκα μέσα στα αίματα που τρέχει πανικόβλητη, όμως δεν αντιδρούν, ούτε προσπαθούν να ξεφύγουν. Αντιθέτως, συνεχίζουν να χορεύουν και να διασκεδάζουν.

Προφυλακίστηκε ο δράστης

Ο 58χρονος, ο οποίος έδωσε εξηγήσεις κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου, σε βαθμό κακουργήματος, και για οπλοχρησία, οπλοκατοχή και άσκοπους πυροβολισμούς, φέρεται να απέδωσε τις πράξεις του στο αλκοόλ.

Ο κατηγορούμενος, απολογούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε πως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και είχε θολώσει.

Ο 58χρονος φέρεται να είπε πως στο συγκεκριμένο μπαρ πήγαινε πολύ συχνά, καθώς αποτελούσε το στέκι του, τονίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Επιπλέον, εμφανίζεται να παραδέχτηκε πως πράγματι κατείχε παράνομα το όπλο με το οποίο άνοιξε «πυρ» κατά θαμώνων του νυχτερινού μαγαζιού στην Καλλιθέα.