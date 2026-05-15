Χωρίς το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο βρέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της διήμερης παρουσίας του στην Κίνα, στο πλαίσιο των επαφών του με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος και η συνοδεία του τέθηκαν σε καθεστώς αυστηρών περιορισμών στη χρήση προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών, λόγω φόβων για κυβερνοεπιθέσεις, παρακολούθηση και υποκλοπή δεδομένων. Το μέτρο δεν αφορούσε μόνο τον Τραμπ, αλλά και στελέχη του Λευκού Οίκου που συμμετείχαν στην αποστολή.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα, στον Τραμπ και στα μέλη της αποστολής συστήθηκε να μη χρησιμοποιήσουν προσωπικά κινητά τηλέφωνα στην Κίνα, καθώς οι αμερικανικές αρχές θεωρούν ότι τα δίκτυα και οι συσκευές μπορεί να είναι ευάλωτα σε παρακολούθηση ή απομακρυσμένη πρόσβαση.

Τα προσωπικά τηλέφωνα φυλάχθηκαν στο Air Force One, μέσα σε ειδικές Faraday bags, οι οποίες μπλοκάρουν σήματα όπως GPS, Wi-Fi, Bluetooth και RFID. Με αυτόν τον τρόπο, οι συσκευές προστατεύονται από πιθανές απομακρυσμένες παρεμβάσεις ή απόπειρες υποκλοπής δεδομένων.

Burner phones και «καθαρές» συσκευές

Η αμερικανική αποστολή χρησιμοποίησε προσωρινές συσκευές, γνωστές ως burner phones, καθώς και ειδικούς λογαριασμούς email με περιορισμένες λειτουργίες. Οι συσκευές αυτές είναι σχεδιασμένες ώστε να περιέχουν ελάχιστες πληροφορίες και να μειώνουν το ρίσκο έκθεσης ευαίσθητων δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης.

Αντίστοιχα μέτρα περιγράφει και το NDTV, σημειώνοντας ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι που ταξιδεύουν στην Κίνα συχνά χρησιμοποιούν προσωρινά «καθαρά» κινητά, laptop και ελεγχόμενα συστήματα επικοινωνίας, αποφεύγοντας προσωπικούς λογαριασμούς, cloud υπηρεσίες και μη ασφαλή δίκτυα.

Περιορισμένη παρουσία στα social media

Η απουσία του προσωπικού κινητού είχε και πολιτική διάσταση, καθώς ο Τραμπ είναι γνωστός για τη συχνή χρήση του τηλεφώνου του, τις επαφές με δημοσιογράφους και την έντονη παρουσία του στα social media.

Σύμφωνα με τη New York Post, οι αναρτήσεις στον λογαριασμό του στο Truth Social ήταν περιορισμένες κατά τη διάρκεια της συνόδου, ενώ πιθανότατα έγιναν από συνεργάτες του που παρέμεναν στην Ουάσιγκτον και εργάζονταν σε ώρες Πεκίνου για την υποστήριξη της αποστολής.

Οι συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. Στο τραπέζι των συνομιλιών Τραμπ-Σι βρέθηκαν ζητήματα όπως το εμπόριο, η τεχνολογία, η Ταϊβάν και ο πόλεμος στο Ιράν, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Παρά τους αυστηρούς περιορισμούς στις επικοινωνίες, οι δύο πλευρές επιχείρησαν να προβάλουν και εικόνα διπλωματικής προσέγγισης, με τελετές υποδοχής και επίσημο δείπνο στο Πεκίνο.

Δεν «ξέχασε» το κινητό του – Ήταν μέτρο ασφαλείας

Παρότι η είδηση μπορεί εύκολα να παρουσιαστεί με χιουμοριστικό τρόπο ως «ο Τραμπ έμεινε χωρίς κινητό για δύο ημέρες», η ουσία είναι διαφορετική. Δεν πρόκειται για αμέλεια ή για ξεχασμένη συσκευή, αλλά για οργανωμένο πρωτόκολλο κυβερνοασφάλειας.

Η περίπτωση δείχνει πόσο ευαίσθητες θεωρούνται πλέον οι προσωπικές συσκευές σε υψηλού επιπέδου διπλωματικές αποστολές, ειδικά όταν πρόκειται για ταξίδια στην Κίνα, την οποία οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ως περιβάλλον αυξημένου κινδύνου για ψηφιακή παρακολούθηση.