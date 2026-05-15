Το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ξεκινά με μήνυμα «εκλογικής ετοιμότητας» και ενότητας γύρω από την «Ελλάδα του 2030».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί μία τρίτη δεκαετία και «είμαστε αποφασισμένοι να πάμε στην Ελλάδα του 2030».

«Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030 και είναι η καλύτερη απάντηση για όσους μας θέλουν δήθεν πληγωμένους και επίσης της παράταξης που γεννήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή για να υπηρετεί την πατρίδα», είπε ο πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: Είμαι πάντα δίπλα σας στην πρώτη γραμμή να συνεχίσουμε αυτό τον όμορφο αγώνα. Συναντιόμαστε για να απαντήσουμε γιατί διεκδικούμε μια 3η 4ετια. Πρέπει να θυμηθούμε που ήμασταν και που πάμε και να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τα 10 χρόνια πριν τη συμφωνία αλήθειας και τον πατριωτισμό για την αναγέννηση του τόπου, με στόχο τους λιγότερους φόρους, καλύτερους μισθούς και συντάξεις.

«Τότε είχε λουκέτα σε επιχειρήσεις, ανθρώπους που έψαχναν δουλεια και νέους που ξενιτευονταν. Τότε έλεγα από το βήμα του συνεδρίου ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ο αδύναμος κρίκος της ευρωπης και να γίνεται αντικείμενο ειρωνείας και χλευασμού. Της αξίζει να γίνει τόπος προσέλκυσης και μα χώρα ευκαιριών για τους πολίτες. Τότε έβλεπα στα βλέμματά σας μια σχετική καχυποψία. Σε αυτό το στοίχημα απαντήσαμε με τα λόγια του JFK: Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο αλλά δύσκολο. Πλέον νιώθουμε επιτέλους υπερήφανοι και γι αυτό η συμβολή της παράταξης υπήρξε καθοριστική. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι στην πρώτη γραμμή ανάπτυξης της ΕΕ ο υπουργός Οικονομικών της ηγείται του Eurogroup», δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο κυβερνητικό έργο, σημειώνοντας ωστόσο πως όλα τα επιτεύγματα έγιναν χωρίς δημοσιονομικές εκτροπές. Δήλωσε ωστόσο, πως λυπάται και θυμώνει «βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια εθνική προσπάθεια. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών όπως τις δρομολογεί η κυβέρνηση γιατί θα παραμένουν σταθερές κι όταν ο πληθωρισμός σταδιακά υποχωρεί».

Αναφερόμενος στην αμυντική θωράκιση της χώρας είπε πως αισθάνθηκε περήφανος, όταν άκουσε τον Πρόεδρο της Κύπρου να ευχαριστεί την Ελλάδα.

Απευθυνόμενος στους συνέδρους μίλησε για τις απανωτές εκλογικές νίκες.

Το 2016 μαζί με την Ελλάδα άλλαξε και Νέα Δημοκρατία – διπλασίασε τις δυνάμεις του, νικώντας σε 3 εθνικές εκλογές, 2 Ευρωεκλογές και 2 αυτοδιοικητικές μάχες – Κυρίως κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των πολλών

Το 2016 έλεγα δεν διεκδικούμε μια απλή νίκη αλλά την πολιτική κυριαρχία γιατί το πολιτικό ρολόι της κοινωνίας συντονίζεται με τις αρχές της ΝΔ». Δεν πετύχαμε μόνο υψηλά ποσοστά αλλά την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των πολλών και μετατρέψαμε το κόμμα σε ένα ευρύ ρεύμα προόδου και αντίστασης στον λαϊκισμό.

Η ΝΔ κατάφερε να εξελιχθεί σε ευρύ ρεύμα προόδου και αντίστασης στον λαϊκισμό. Μακριά από ταμπέλες και πάντα χωρίς αλαζονεία και έπαρση . Ακούμε και συζητούμε, νιώθουμε και αντιδρούμε, ενώνουμε και προσπαθούμε.

Το σύνθημα «το είπαμε το κάναμε» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας πως αυτό είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο. «Οι πόλεμοι φέρνουν ακρίβεια και άγχος και βάρος στα νοικοκυριά. Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς και αναδεικνύουν την σταθερότητα σε πρώτη αναγκαιότητα», τόνισε στην ομιλία του στο 16ο Συνέδριο της Ν.Δ.

Όπως έκανε σαφές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η δεύτερη θητεία στρέφεται στην κοινωνία με αυξήσεις μισθών και συντάξεων, την ανακαίνιση των νοσοκομείων, τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, τα περισσότερα πρότυπα σχολεία με το ψηφιακό φροντιστήριο, την αναβάθμιση των ΑΕΙ και τα στέκια της βιας πια μετατρέπονται σε βιβλιοθήκες.

«Η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει όλα όσα ξέραμε και για τον λόγο αυτό θα κάνουμε μια ξεχωριστή εκδήλωση. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει στρατηγική. Τα τελευταία 7 χρόνια η Ελλάδα έκανε μεγάλα βήματα μπροστά. Στην πρώτη μας θητεία δώσαμε βάρος στην σταθεροποίηση της οικονομίας, στην προσέλκυση επενδύσεων την μείωση της ανεργίας και κάναμε την μεγάλη επανάσταση με την ψηφιοποίηση του κράτους. Ζούμε χρόνια μεγάλων αλλαγών από το μετρό της ΘΣΝ μέχρι τα σύγχρονα οδικά δίκτυα, με το μεταναστευτικό να ελέγχεται και τις ένοπλες δυνάμεις να ενισχύονται», υπογράμμισε στην ομιλία του ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στην ενέργεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνή ενεργειακό κόμβο, ξεκαθαρίζοντας πως με αυτή την κυβέρνηση θα ξαναγίνουν γεωτρήσεις. «Θα έχω την τιμή να είμαι ο πρωθυπουργός που θα ξαναβάλει γεωτρύπανο για την αξιοποίηση του εθνικου μας πλουτου».