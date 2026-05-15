Αύξηση 3,2% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece τον Απρίλιο του 2026, παρά τα προβλήματα από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τη μείωση πτήσεων από και προς Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece , τον περασμένο μήνα διακινήθηκαν συνολικά 1,8 εκατομμύρια επιβάτες, περίπου 56.000 περισσότεροι σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, με τις επιδόσεις των αεροδρομίων σε Χανιά, Σαντορίνη και Θεσσαλονίκη να ξεχωρίζουν.

Από τα συνολικά 1,8 εκατομμύρια επιβάτες του Απριλίου, περίπου 640.000 αφορούσαν εσωτερικές πτήσεις, καταγράφοντας αύξηση 4,9%, ενώ οι διεθνείς επιβάτες ανήλθαν σε 1,2 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά 2,3%.

Ωστόσο, η αεροπορική κίνηση επηρεάστηκε σημαντικά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ακυρώσεις πτήσεων από και προς το Ισραήλ. Ειδικότερα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρέασε αρνητικά την κυκλοφορία λόγω της ακύρωσης εμπορικών πτήσεων από και προς το Ισραήλ.

Η αεροπορική κίνηση προς το Ισραήλ επανήλθε προς τα μέσα Απριλίου, με πρωτοστάτες τις ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες (EL AL, Israir) και μόνο στα αεροδρόμια Ρόδου και Θεσσαλονίκης.

Σε σύγκριση με τα περσινά δεδομένα, καταγράφηκε σημαντική μείωση κίνησης προς το Ισραήλ κατά -92,5%, με -45.000 επιβάτες, ενώ τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν της Ρόδου και Θεσσαλονίκης (-25.000/-91,8% και -18.000/-92,8%), κυρίως λόγω της μείωσης των πτήσεων από αερομεταφορείς της Μέσης Ανατολής.

Ωστόσο η περίοδος του Πάσχα, αρχές Απριλίου, λειτούργησε θετικά, καταγράφοντας σημαντική αύξηση της κίνησης στις αρχές του μήνα σε σύγκριση με πέρυσι, ωστόσο η δυναμική αυτή επιβραδύνθηκε προς το τέλος του μήνα.

Σε ό,τι αφορά στη διεθνή κίνηση, έχει ξεκινήσει σε όλα τα αεροδρόμια. Στα highlights του μήνα, το αεροδρόμιο των Χανίων κατέγραψε σημαντική αύξηση (+32.000 επιβάτες / +26,4% έναντι του Απριλίου 2025), που οφείλεται στην πρόωρη έναρξη πτήσεων προς το ‘Αμστερνταμ και το Ηνωμένο Βασίλειο από τον Όμιλο easyJet και την Jet2.com αντίστοιχα, καθώς και στην προσθήκη νέου δρομολογίου προς την Ιρλανδία από τον Όμιλο Ryanair.

Ανοδικά κινήθηκε και το αεροδρόμιο της Σαντορίνης (+21.000 επιβάτες/+16,4%), παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, αν και παραμένει κάτω από τα επίπεδα του 2024.

Η κίνηση είναι κυρίως εσωτερική, ενώ η διεθνής κίνηση αυξήθηκε επίσης χάρη στις πτήσεις προς τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες από την Transavia Group.

Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης διατήρησε ισχυρή ανοδική τάση τον Απρίλιο, (+20.000 επιβάτες/+3,1%). Η εγχώρια κίνηση αυξήθηκε κατά 2,7%, ενώ ανοδικά κινήθηκε και η διεθνής επιβατική δραστηριότητα κατά 3,4%.

Σημαντική συμβολή στην άνοδο της Θεσσαλονίκης είχαν αγορές όπως η Πολωνία, η Ιταλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία. Αντίθετα, μεγάλη πτώση σημειώθηκε από το Ισραήλ, καθώς και από Ρουμανία, Κύπρο και Φινλανδία.

Τον Απρίλιο του 2026, ο μέσος συντελεστής πληρότητας μειώθηκε σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 (77,3% έναντι 79,4%) στα περισσότερα αεροδρόμια.

Τέλος, σημειώνεται πως από την έναρξη της παραχώρησης μέχρι σήμερα, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν εξυπηρετήσει περίπου 256 εκατομμύρια επιβάτες.