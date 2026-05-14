Ήταν τόσο ατημέλητα και υποσιτισμένα τα έξι παιδιά που ζούσαν στο δώμα τρώγλη στο Περιστέρι, που κάποιος δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα αγόρια από τα κορίτσια, όπως δήλωσε γείτονας της οικογένειας με τα 6 παιδιά, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Action24.

«Τους βλέπω κάποια χρόνια που είμαι εδώ στη γειτονιά. Καταρχήν, ήταν ατημέλητοι, και οι γονείς και τα παιδιά. Δεν ήξερα αν τα παιδιά είναι αγόρια ή κορίτσια λόγω των μακριών μαλλιών που είχαν, ήταν όλα αδύνατα. Είχαν το ίδιο καλούπι και στιλ», ανέφερε ο μάρτυρας στην κάμερα.

Ποινή 16 μηνών με αναστολή στους δύο γονείς

Ποινή φυλάκισης 16 μηνών, με αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο στους γονείς που συνελήφθησαν μετά την αποκάλυψη των άθλιων συνθηκών διαβίωσης των έξι παιδιών τους στο Περιστέρι.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχους τους δύο γονείς, 37 και 33 ετών, για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος και η ποινή των 16 μηνών, που επέβαλε στον καθένα, είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα.

Μια ανώνυμη καταγγελία ήταν αυτή που οδήγησε τις Αρχές στο δώμα των 27 τ.μ. πολυκατοικίας στο Περιστέρι, όπου διέμενε το ζευγάρι με τα έξι παιδιά του, ηλικίας από 3 έως 11 ετών.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η πολύτεκνη οικογένεια έμενε σε ένα σπίτι λίγων τετραγωνικών, κάτω από απαράδεκτες υγειονομικές συνθήκες.

Τα έξι παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού για ιατρικές εξετάσεις, ενώ αναζητείται φιλοξενία.

