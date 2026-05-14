Η Ισμήνη ανακαλύπτει τη σχέση του Κωνσταντίνου με τη Φρύνη. Ένα ντόμινο συγκρούσεων μόλις αρχίζει, με κίνδυνο να σαρώσει τα πάντα… Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», έρχεται απόψε στις 23:00 με έντονες εξελίξεις.

Αναλυτικά η περίληψη του επεισοδίου:

Η Ισμήνη, εκτός εαυτού μετά την αποκάλυψη της παράνομης σχέσης του Κωνσταντίνου και της Φρύνης, πηγαίνει στον Λυκούργο και του εξιστορεί τα πάντα. Ο Κωνσταντίνος υπερασπίζεται την επιλογή του, μαζεύει τα πράγματά του και μετακομίζει στο νέο του σπίτι, αλλά η Ισμήνη απειλεί ότι θα του κάνει τη ζωή κόλαση. Θολωμένη από τον θυμό, βανδαλίζει το ανθοπωλείο, με αποτέλεσμα όλο το χωριό να ενημερωθεί για τα γεγονότα. Η Μαργαρίτα αποφασίζει να ξεκαθαρίσει την παρεξήγηση με τον Λεωνίδα, αλλά αυτός της εκφράζει την αγάπη του για εκείνη. Η Χριστιάνα απειλεί σοβαρά τον Μιχάλη και του γεννά την υποψία ότι παίρνει ναρκωτικές ουσίες. Ο Μιχάλης ενημερώνει την Αλεξάνδρα κι εκείνη θορυβείται πάρα πολύ. Η Βασιλική ξεκαθαρίζει στον Στέφανο ότι δεν μπορεί να κάνει πια παρέα με τη Φρύνη, εκείνος όμως βάζει τα όριά του κι υπερασπίζεται τη φίλη του. Η Ισμήνη απαιτεί από τον Λυκούργο να βγάλει το διαζύγιο με αντιδικία, αλλά εκείνος την προειδοποιεί πως, αν συνεχίσει έτσι, κινδυνεύει να χάσει την επιμέλεια του παιδιού της. Η Ισμήνη, μέσα στην απελπισία της, ζητάει τη συμπαράσταση της Αριάδνης. Η Δάφνη μπαίνει στο χειρουργείο για να αντιμετωπίσει το γυναικολογικό πρόβλημα που προέκυψε, αλλά παρουσιάζονται επιπλοκές.

Δείτε το trailer: