Ο υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Γουές Στρίτινγκ παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ , λέγοντας ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη του» στην ηγεσία.

Σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, την οποία δημοσίευσε στο διαδίκτυο αναφέρει ότι «όπου χρειαζόμαστε όραμα, έχουμε κενό και όπου χρειαζόμαστε κατεύθυνση, έχουμε παρέκκλιση» και προειδοποιεί προσωπικά τον Κιρ Στάρμερ: «Είναι πλέον σαφές ότι δεν θα οδηγήσετε το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές».

Wes Streeting resigns as health secretary – his letter in full https://t.co/WYrPAblv5D — BBC News (UK) (@BBCNews) May 14, 2026

Για την επίσημη έναρξη της διαδικασίας διαδοχής απαιτείται η στήριξη 81 βουλευτών. Ο Στρίτινγκ αναμένεται ευρέως να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία.

«Οι βουλευτές των Εργατικών και τα Συνδικάτα των Εργατικών θέλουν η συζήτηση για το τι θα ακολουθήσει να είναι μια μάχη ιδεών, όχι προσωπικοτήτων ή ασήμαντου φραξιονισμού», τονίζει ο Στρίτινγκ στην επιστολή που ανήρτησε στο Χ.

«Αυτή πρέπει να είναι ευρεία και να περιλαμβάνει το καλύτερο δυνατό πεδίο υποψηφίων. Υποστηρίζω αυτή την προσέγγιση και ελπίζω ότι θα τη διευκολύνετε», προσθέτει στην επιστολή του.