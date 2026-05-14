Μια σοβαρή μαρτυρία ήρθε στο φως της δημοσιότητας για το φονικό στην Κρήτη και αναφέρει ότι η σύζυγος του δράστη δεν ξεπέρασε ποτέ τον χαμό του παιδιού της, με αποτέλεσμα να πιέζει τον άνδρα της να δολοφονήσει τον Νικήτα.

Άτομο που έχει επαφές με τους δύο γονείς που προφυλακίστηκαν, υποστήριξε ότι η γυναίκα που έδωσε το αμάξι στον ανήλικο γιο της, θεωρούσε υπεύθυνο τον ενήλικα φίλο του που οδήγησε το μοιραίο βράδυ που σημειώθηκε το τροχαίο. Αντίθετα, ο σύζυγός της υποστήριζε ότι έφταιγε ο δρόμος και όχι ο νεαρός που επέζησε.

Η 56χρονη όμως, φέρεται να μην ξεπέρασε ποτέ την απώλεια του παιδιού της, φτάνοντας στο σημείο να ασκεί συνεχώς πιέσεις στον άνδρα της για να δολοφονήσει τον φίλο του νεκρού τους γιου.

«Εγώ έχω μία γνωστή, η οποία δούλευε με τη γυναίκα του 54χρονου. Μετά το συμβάν (σ.σ. το τροχαίο που σκοτώθηκε ο 17χρονος γιος της), η γυναίκα ευχόταν να πεθάνει το παιδί, έλεγε ότι θα τον σκοτώσει και ότι θα το δείτε ότι θα το σκοτώσουν το παιδί. Στη συνέχεια, είχε γίνει εδώ στο Ηράκλειο, ένα συνέδριο, τέλος πάντων, ψυχολογικής υποστήριξης, πήγαινε αυτή η γυναίκα. Όταν κατάλαβε ότι προσπαθούσαν να τη βοηθήσουν περισσότερο, αυτή σταμάτησε να πηγαίνει», είπε η γυναίκα στις «Αποκαλύψεις».

«Ήθελε να κάνει κακό στον Νικήτα. Με τον καιρό αρρώσταινε και το μυαλό του άντρα της, ο οποίος από την αρχή ήταν κάθετος ότι φταίει η άσφαλτος και ότι έκανε πάρα πολλές εκκλήσεις για να φτιαχτεί αυτός ο δρόμος. Φανταστείτε, ερχόταν στη δουλειά στην Αμμουδάρα και σε διάφορες περιοχές, τέλος πάντων, και κρατούσαν κάποια χαρτιά και μας ζητούσαν να υπογράψουμε για να φτιαχτεί επιτέλους αυτός ο δρόμος, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Η γυναίκα του 54χρονου του έλεγε κάθε βράδυ ότι είσαι άνανδρος, αν δεν το σκοτώσεις και αυτό το παιδί θέλω να πεθάνει, γιατί λέει το παιδί μου είναι στο χώμα και αυτός κάνει κανονικά τη ζωή του; Τον θέλω νεκρό. Ο 54χρονος αυτά τα έλεγε σε κάποια κοντινά του άτομα που χρειαζόταν βοήθεια για όλο αυτό. Αρρώστησε το μυαλό του και ξεκίνησαν μετά οι απόπειρες», ανέφερε η μάρτυρας στις δηλώσεις που παραχώρησε στις «Αποκαλύψεις».