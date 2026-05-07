Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για το φονικό στην Κρήτη, με τη γυναίκα να ισχυρίζεται ότι ο δράστης δεν ήταν ο εαυτός του όταν δολοφόνησε τον Νικήτα, αλλά ένα πνεύμα.

Πιο αναλυτικά, για λόγους ασφαλείας είχε σκοπίμως διαρρεύσει ότι οι απολογίες τους θα πραγματοποιούνταν τη Δευτέρα. Ωστόσο, η διαδικασία διεξήχθη τελικά την Πέμπτη, στα γραφεία της Ασφάλειας Ηρακλείου, στο Αστυνομικό Μέγαρο, παρουσία των συνηγόρων τους, Γιώργου Κοκοσάλη και Κώστα Κοκοσάλη. Έπειτα από πολύωρη και συναισθηματικά φορτισμένη διαδικασία, και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τη δολοφονία που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

«Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», φέρεται να ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων ο 54χρονος, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Από την πλευρά της, η 56χρονη υποστήριξε: «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “Κώστα, μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».

Ως αναμενόμενη χαρακτήρισαν την απόφαση για την προσωρινή κράτηση του 54χρονου Κώστα Παρασύρη, αλλά και της 56χρονης συζύγου του, οι συνήγοροι υπεράσπισης Γιώργος και Κώστας Κοκοσάλης.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την 56χρονη, εκτίμησαν ότι η προφυλάκισή της συνδέεται περισσότερο με την ανάγκη προστασίας της, δεδομένης της οργής που επικρατεί στην οικογένεια του αδικοχαμένου Νικήτα, αλλά και της έντονης κοινωνικής κατακραυγής που έχει προκληθεί από την υπόθεση.

Παράλληλα, αμφότεροι οι συνήγοροι υποστήριξαν ότι η κατηγορία της συνέργειας στην ανθρωποκτονία δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί αποκλειστικά και μόνο από την παρουσία της 56χρονης στο αυτοκίνητο του συζύγου της, την ώρα που επέστρεφαν από το μνημόσυνο στενού συγγενικού τους προσώπου.

Τέλος, εξέφρασαν για ακόμη μία φορά τα συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια του Νικήτα.