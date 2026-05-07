Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, με την αδερφή του άτυχου νέου να περιγράφει τον φόβο, την αγωνία και – όπως υποστηρίζει – την αδιαφορία που βίωνε η οικογένεια τα τελευταία τρία χρόνια.

Μιλώντας στο Mega, η αδερφή του 21χρονου έκανε λόγο για ένα διαρκές καθεστώς τρόμου, υποστηρίζοντας ότι η οικογένεια είχε προχωρήσει ακόμη και σε ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του 54χρονου δράστη, τα οποία όμως – σύμφωνα με την ίδια – παραβιάζονταν συστηματικά.

Η ίδια περιέγραψε με έντονη συναισθηματική φόρτιση την εμπειρία τους από τις επανειλημμένες καταγγελίες στις Αρχές, μετά από περιστατικά που – όπως λέει – τους είχαν οδηγήσει να ζουν συνεχώς με τον φόβο.

«Ζούμε ένα μαρτύριο εδώ και τρία χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας σκηνές έντασης και απόγνωσης στο αστυνομικό τμήμα, όταν ζητούσαν βοήθεια επειδή ο 54χρονος φερόταν να παραβιάζει τα περιοριστικά μέτρα.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, οι αστυνομικοί τούς ενημέρωναν ότι οι διαδικασίες καθυστερούσαν, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις – όπως υποστηρίζει – υπήρξαν ειρωνικά σχόλια εις βάρος της οικογένειας.

«Μας έλεγαν να κάνουμε ησυχία και να μη μιλάμε, ενώ ο αδερφός μου είχε γλιτώσει από του χάρου τα δόντια», είπε χαρακτηριστικά. Η αδερφή του Νικήτα περιέγραψε ακόμη ένα περιστατικό που, όπως λέει, σημειώθηκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα.

Όπως ανέφερε, άκουσε αστυνομικό να μιλά στο τηλέφωνο και να λέει «εδώ τον έχω τον γέρο και φωνάζει», αναφερόμενος στον πατέρα του.

Η ίδια αντέδρασε όταν – σύμφωνα με τα λεγόμενά της – ειπώθηκε ότι η οικογένεια κατηγορούσε άδικα την αστυνομία πως δεν κάνει σωστά τη δουλειά της.

«Του είπα “πού ξέρεις εσύ τι περνάμε τρία χρόνια;” και τότε άρχισε να μου λέει “βούλωσέ το, μη μιλάς”», ανέφερε εμφανώς φορτισμένη.

Ερωτήματα για τη σύλληψη του 54χρονου

Η αδερφή του 21χρονου αναφέρθηκε και στις συνθήκες υπό τις οποίες ενημερώθηκαν για τη σύλληψη του 54χρονου δράστη.

Όπως υποστήριξε, μετά την αποχώρηση της οικογένειας από το αστυνομικό τμήμα, αστυνομικοί έφυγαν για το σπίτι του φερόμενου δράστη, γεγονός που τους έκανε να πιστέψουν ότι επρόκειτο να τον συλλάβουν.

Ωστόσο, όπως είπε, αργότερα πληροφορήθηκαν μέσω μήνυσης ότι ο 54χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές.