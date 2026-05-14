Ο Φίοντορ Τσάλοφ δεν θα παραμείνει στην Καϊσέρισπορ και τέσσερις ρωσικές ομάδες φέρονται να ενδιαφέρονται για την απόκτησή του, με τον ΠΑΟΚ να ζητάει το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσει.

Ο 28χρονος Ρώσος επιθετικός, ο οποίος έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο με τον «δικέφαλο του βορρά», παραχωρήθηκε πριν λίγους μήνες ως δανεικός στην Καϊσέρισπορ αλλά τα πράγματα δεν πήγαν καλά.

Ο Τσάλοφ είχε ένα γκολ και μία ασίστ σε 13 συμμετοχές και η ομάδα υποβιβάστηκε, οπότε δεν πρόκειται να παραμείνει στην Τουρκία. Επιθυμία του, όπως αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα, είναι να επιστρέψει στη Ρωσία για οικογενειακούς λόγους, μετά και τη γέννηση της κόρης του.

Ενδιαφέρον φέρεται να υπάρχει από τις Λοκομοτίβ Μόσχας, Ροντίνα Μόσχας, Άκρον και Κρίλια Σοβέτοφ, με τον ΠΑΟΚ να είναι θετικός για την πώλησή του, έχοντας θέσει ως τιμή πώλησης το 1,5 εκατ. ευρώ.