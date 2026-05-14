Αυστηρό μήνυμα προς την Ουκρανία έστειλε ο Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι, με αφορμή το ουκρανικό θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα να μεταφέρει περισσότερα από 30 κιλά εκρηκτικών.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, κατά την παρουσία του στα εγκαίνια νέων στρατιωτικών οικημάτων στο Αγαθονήσι, ανέβασε τους τόνους για το σοβαρό περιστατικό που προκάλεσε έντονη ανησυχία στις ελληνικές αρχές.

Ο Νίκος Δένδιας ξεκαθάρισε ότι η ελληνική πλευρά αναμένει επίσημες εξηγήσεις από το Κίεβο για το drone που βρέθηκε στο Ιόνιο.

«Αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις που δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ότι θα δώσει προς την πατρίδα μας για το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στο Ιόνιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά σοβαρό», επισημαίνοντας ότι το μη επανδρωμένο σκάφος μετέφερε εκρηκτικά και θα μπορούσε να προκαλέσει τραγωδία στη θάλασσα.

«Ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν θα ήθελα να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατηγού πλοίου ή οποιουδήποτε πλοίου με αυτό το drone».

«Δεν θα διαφύγει της προσοχής μας»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η υπόθεση δεν πρόκειται να κλείσει χωρίς σαφείς απαντήσεις. «Η Ελλάδα αναμένει, και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις», ανέφερε με έμφαση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το υπουργείο θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

«Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που πρέπει. Θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το λιμενικό σώμα, το οποίο είναι κατεξοχήν αρμόδιο για την αστυνόμευση των θαλασσών και το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάσει το φάκελο στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα».

Η ενημέρωση στις Βρυξέλλες και η απάντηση της Ουκρανίας

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για το περιστατικό τους ομολόγους του στη Σύνοδο υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες στις 12 Μαΐου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Μιχαήλο Φέντοροφ, ο οποίος, σύμφωνα με τον Δένδια, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί αφού εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το USV που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Το θαλάσσιο drone εντοπίστηκε να μεταφέρει πάνω από 30 κιλά εκρηκτικής ύλης, η οποία εξουδετερώθηκε από τις αρμόδιες αρχές με ελεγχόμενη έκρηξη, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και τη ναυσιπλοΐα στο Ιόνιο.