Το θαλάσσιο drone που εντόπισαν Έλληνες ψαράδες κοντά στο νότιο τμήμα της Λευκάδας και στη συνέχεια ρυμουλκήθηκε στον Αστακό, όπου και έγινε ελεγχόμενη ανατίναξη του εκρηκτικού φορτίου του, δεν είναι ουκρανικό drone τύπου Magura, υποστηρίζει η ουκρανική εταιρεία UFORCE μέσω δήλωσης στο militarnyi.com.

Το σκάφος βρέθηκε μέσα σε θαλάσσια σπηλιά, έφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικά και καταστράφηκε με ελεγχόμενη έκρηξη από τις ελληνικές αρχές, που διερευνούν πώς κατέληξε στο Ιόνιο.

Η UFORCE, που δηλώνει «μοναδικός κατασκευαστής» των μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας κλάσης Magura, ξεκαθαρίζει ότι το συγκεκριμένο drone «δεν είναι Magura», παρότι παρουσιάζει επιφανειακή ομοιότητα με τα συστήματά της.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και τα ορατά τεχνικά χαρακτηριστικά του δεν αντιστοιχούν σε καμία παραλλαγή της γραμμής παραγωγής της, ενώ προσθέτει με έμφαση ότι «η UFORCE δεν έχει ποτέ παράξει έκδοση V3 – ένα τέτοιο μοντέλο δεν υπάρχει», αντικρούοντας ευθέως τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «Magura V3».

Τις προηγούμενες ημέρες, μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα διπλωματικές πηγές, ανέφεραν ότι το σκάφος είχε «επιβεβαιωθεί» ως ουκρανικό Magura (ακόμη και με αναφορές σε V3 ή V5), κάτι που συνοδεύτηκε από πολιτική συζήτηση στην ΕΕ για την «εξαγωγή» του πολέμου της Ουκρανίας στη Μεσόγειο.

Η νεότερη ουκρανική διάψευση, όμως, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την πραγματική προέλευση και τον κατασκευαστή του drone, ενώ οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν την τεχνική και εγκληματολογική εξέταση των υπολειμμάτων του.