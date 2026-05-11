Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας, καθώς στο φως έρχεται βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης των εκρηκτικών που έφερε, ενώ το θέμα έφτασε πλέον και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις αποκλειστικές εικόνες που παρουσίασε το MEGA και η εκπομπή «Live News», καταγράφεται η επιχείρηση εξουδετέρωσης των εκρηκτικών μέσα στη θάλασσα, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης στη θάλασσα

Το βίντεο αποτυπώνει τη διαδικασία καταστροφής των εκρηκτικών που είχαν εντοπιστεί πάνω στο drone, με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε ελεγχόμενη έκρηξη σε θαλάσσια περιοχή ώστε να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος για πολίτες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση του drone, αλλά και ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιούνταν.

Ενημέρωση Γεραπετρίτη στους ΥΠΕΞ της Ε.Ε.

Το περιστατικό τέθηκε και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει τους Ευρωπαίους ομολόγους του για τις εξελίξεις γύρω από το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ε.Ε. εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία για το περιστατικό, ζητώντας να ενημερωθούν εκ νέου μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών. Παράλληλα, εξέφρασαν τη στήριξή τους προς την Ελλάδα για τη διαχείριση της υπόθεσης.

Σε δηλώσεις του προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την υπόθεση «ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη», επισημαίνοντας ότι η έρευνα διεξάγεται από το Γενικό Επιτελείο.

Όπως τόνισε, η ελληνική κυβέρνηση θα προχωρήσει στα απαραίτητα διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει την ανάπτυξη πολεμικών ενεργειών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα κοντά στον ελληνικό χώρο.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σοβαρό κίνδυνο τόσο για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας όσο και για την ασφάλεια πολιτών και περιβάλλοντος.

«Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα ώστε να διασφαλιστεί ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.