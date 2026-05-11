Το μυστήριο με το ναυτικό drone στη Λευκάδα μεταφέρθηκε στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, να ενημερώνει αναλυτικά τους ομολόγους του στην ΕΕ κατά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι ζήτησαν πλήρη ενημέρωση μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες.



Η ΕΕ εξέφρασε την αμέριστη στήριξή της στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του θέματος για την ασφάλεια των θαλάσσιων συνόρων και της ευρύτερης περιοχής.



Όπως ανέφερε ο υπουργός σε δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, πρόκειται για μία ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, την οποία ερευνά το Γενικό Επιτελείο, με την ελληνική κυβέρνηση να προτίθεται να προβεί στα αναγκαία διαβήματα, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.



Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα προς την πλευρά της Ελλάδας, ενώ έκανε λόγο για τεράστιο κίνδυνο για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια πολιτών και περιβάλλοντος.

Κλείνοντας, τόνισε πως «η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».



Σημειώνεται, πως το θαλάσσιο drone εντόπισε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ψαράς ανοικτά της Λευκάδας. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για θαλάσσιο drone τύπου Magura, πάνω στο οποίο υπήρχαν τρεις ηλεκτρικοί πυροκροτητές, αλλά και μια κεραία για την από απόσταση πλοήγηση του σκάφους μέσω δορυφόρου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.