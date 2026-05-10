Έντονο προβληματισμό προκαλεί στις ελληνικές Αρχές η υπόθεση του ουκρανικού τύπου θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και, σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκρηκτικά, με νέα στοιχεία να έρχονται στο φως για την πιθανή αποστολή του.

Το βράδυ της Κυριακής, το Star Channel παρουσίασε εικόνες και πληροφορίες που ρίχνουν φως στα πιθανά σενάρια γύρω από την πορεία του μη επανδρωμένου σκάφους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δορυφορικές εικόνες καταγράφουν τη θέση ρωσικής νηοπομπής που κινούνταν τις τελευταίες ημέρες στη Μεσόγειο, με πλοία να εντοπίζονται νότια της Κρήτης αλλά και κοντά στη Μάλτα.

Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν πως τα συγκεκριμένα ρωσικά πλοία ενδέχεται να αποτελούσαν πιθανό στόχο του θαλάσσιου drone, το οποίο εντοπίστηκε τυχαία από ψαράδες στη Λευκάδα.

Ο ειδικός συστημάτων μη επανδρωμένων σκαφών, Βαγγέλης Ξανθάκης, μιλώντας στο Star, ανέφερε πως τέτοιου τύπου drones επιχειρούν σε διεθνή ύδατα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως «κατευθυνόμενες τορπίλες επιφανείας».

Τα δύο λιμάνια που εξετάζουν οι ελληνικές Αρχές

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας έχουν μπει δύο λιμάνια, τα οποία θεωρούνται πιθανά σημεία εκκίνησης του drone.

Το πρώτο βρίσκεται στον Αυλώνα στην Αδριατική, ενώ το δεύτερο είναι το λιμάνι της Μισράτα στη δυτική Λιβύη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ρεπορτάζ, στη Μισράτα φέρεται να υπάρχει ουκρανική στρατιωτική παρουσία με στελέχη που ειδικεύονται στα drones.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η προανάκριση από το Λιμεναρχείο Λευκάδας υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.

Οι ψαράδες που εντόπισαν και ρυμούλκησαν το drone στο λιμάνι της Βασιλικής Λευκάδας κατέθεσαν πως δύο Βούλγαροι πολίτες ήταν οι πρώτοι που το είδαν στην περιοχή του κάβου Κάβος Δουκάτο, ενώ φέρονται να βοήθησαν και στην αποκόλλησή του. Ανοιχτό παραμένει το ερώτημα για το αν οι δύο αλλοδαποί έχουν ήδη δώσει κατάθεση στις Αρχές, αλλά και για το πώς βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο.