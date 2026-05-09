Η υπόθεση με το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα, μετά τον εντοπισμό του από δύο ψαράδες στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη Βασιλική. Το αντικείμενο, μήκους περίπου έξι μέτρων, εντοπίστηκε να πλέει κοντά στο πέρασμα του Κάβου της Κυράς και αμέσως ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές.

Το drone ρυμουλκήθηκε αρχικά προς το λιμάνι της περιοχής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πλατυγιάλι Αστακού, όπου ακολούθησε έλεγχος από ειδικά κλιμάκια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάνω στη συσκευή υπήρχε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών, το οποίο εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού και απο εκεί θα μεταφερεί στο νομό Αττικής όπου οι Ένοπλες Δυνάμεις, με το εξειδικευμένο τους προσωπικό, θα διερευνήσουν πού κατασκευάστηκε, ποια είναι τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και οι δυνατότητές του ενώ θα δώσουν απαντήσεις και για το περιεχόμενό του.

Τι περιγράφει ο λιμενεργάτης που συμμετείχε στη μεταφορά

Ο πρόεδρος των λιμενεργατών Λευκάδας, Στάθης Βασιλάτος, μίλησε για την εικόνα που παρουσίαζε το θαλάσσιο drone όταν εντοπίστηκε, περιγράφοντας στοιχεία που, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνουν ότι πιθανόν είχε χάσει τον έλεγχό του.

«Είχε κάμερα υψηλής ανάλυσης στο κέντρο και δύο πάνελ που πιθανότατα σχετίζονται με το GPS. Ήταν μαύρο και αρκετά χαμηλό πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να μην εντοπίζεται εύκολα τη νύχτα», ανέφερε.

Μιλώντας για τις ζημιές που είχαν παρατηρηθεί στο μπροστινό μέρος του σκάφους, είπε: «Είχε τρεις αισθητήρες μπροστά. Οι δύο ήταν σπασμένοι όταν το εντοπίσαμε, κάτι που δείχνει ότι πιθανότατα προσέκρουσε και έχασε τον προσανατολισμό του».

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, το drone φαίνεται πως λειτουργούσε αυτόνομα, με ενσωματωμένες μπαταρίες και σύστημα πλοήγησης GPS.

Η αντίδραση των ψαράδων και η κινητοποίηση των αρχών

Οι δύο αδελφοί που εντόπισαν το αντικείμενο ειδοποίησαν άμεσα το Λιμεναρχείο Λευκάδας και το Νυδρί, ενώ τους ζητήθηκε να κρατήσουν απόσταση ασφαλείας και να μην επιχειρήσουν καμία παρέμβαση.

Το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα μεταφέρθηκε αργότερα σε ασφαλές σημείο μακριά από κατοικημένη περιοχή μέχρι να φτάσουν τα ειδικά κλιμάκια που ανέλαβαν τη διαχείριση της υπόθεσης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν πλέον την προέλευση του μη επανδρωμένου σκάφους, τη χώρα από την οποία ενδέχεται να προέρχεται αλλά και την αποστολή που είχε.

Ένας από τους ψαράδες που το εντόπισαν περιέγραψε τις στιγμές της ανακάλυψης λέγοντας: «Είτε είχαμε άγιο, είτε δεν το υπολογίσαμε σωστά, αλλά νομίσαμε ότι έπρεπε να ειδοποιήσουμε και αυτό κάναμε».