Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το μυστηριώδες στρατιωτικό drone, που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από ντόπιους ψαράδες, με την υπόθεση να χαρακτηρίζεται ως σοβαρή.

Αυτή τη στιγμή, την ευθύνη για τη διαχείριση του συμβάντος έχει τυπικά το ΓΕΕΘΑ, με την υπόθεση πάντως να απασχολεί την ΕΥΠ, το Λιμενικό αλλά και την ΕΛ.ΑΣ.

Αυτή τη στιγμή, το drone έχει μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών προκειμένου να γίνει εξονυχιστικός έλεγχός του.

Σύμφωνα με το BBC, μέσα στο εξάμετρο drone εντοπίστηκε ένα βαρελάκι γεμάτο με 100 κιλά εκρηκτικά, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες μέχρι να την απενεργοποιήσουν πυροτεχνουργοί του Πολεμικού Ναυτικού

Για την υπόθεση, μίλησε στην ΕΡΤ, ο αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού «Πτήση», Φαίδωναε Καραϊωσηφίδη, τονίζοντας ότι πρόκεται για «απτό δείγμα ενός άγνωστου υβριδικού πολέμου», ο οποίος, όπως είπε, επεκτείνεται πέρα από το ουκρανικό μέτωπο και στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον ίδιο, εδώ και μήνες έχουν καταγραφεί επιθέσεις με μη επανδρωμένα συστήματα – τόσο εναέρια όσο και θαλάσσια – εναντίον πλοίων ρωσικών συμφερόντων, κυρίως του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» που μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις.

Ο κ. Καραϊωσηφίδης σημείωσε ότι το περιστατικό στη Λευκάδα ενδέχεται να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επιχειρησιακής πρακτικής, καθώς παρόμοια συστήματα, όπως είπε, χρησιμοποιούνται «σε ομάδες» για να αιφνιδιάζουν και να υπερφορτώνουν την άμυνα στόχων, κυρίως πολεμικών ή εμπορικών πλοίων. Ανέφερε επίσης ότι αντίστοιχες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει σε σοβαρές απώλειες του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.

Αναφερόμενος στο πώς το συγκεκριμένο drone βρέθηκε στο Ιόνιο, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, ωστόσο εξέφρασε την εκτίμηση ότι τέτοια συστήματα πιθανόν να μεταφέρονται με εμπορικά πλοία και να εκτοξεύονται ή να απελευθερώνονται στη θάλασσα, έχοντας ήδη προγραμματισμένη αποστολή και δυνατότητα αυτόνομης ή ημι-αυτόνομης λειτουργίας μέσω δορυφορικής ζεύξης.



Οι ομοιότητες με το ουκρανικό MAGURA V5

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το σκάφος παρουσιάζει ισχυρές ομοιότητες με το ουκρανικής κατασκευής θαλάσσιο drone MAGURA V5, ένα από τα πιο γνωστά μη επανδρωμένα επιθετικά σκάφη που έχουν χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Το συγκεκριμένο USV διαθέτει ταχύτητα που φτάνει έως και τα 80 χλμ./ώρα, επιχειρησιακή εμβέλεια έως 800 χιλιόμετρα, δυνατότητα μεταφοράς έως 320 κιλών εκρηκτικών και προηγμένα συστήματα καθοδήγησης και δορυφορικού ελέγχου.

Μια εκδοχή που εξετάζεται είναι ότι το drone μπορεί να είχε προετοιμαστεί για επίθεση εναντίον του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας.

Πέρα από την προέλευση και τον πιθανό στόχο του, πάντως, ένα ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι πώς το συγκεκριμένο drone έφτασε στο Ιόνιο.