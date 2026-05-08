Οι Ένοπλες Δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακρωτήριο Λευκάτας, στη Λευκάδα, με αναμένη μηχανή.

Το μη επανδρωμένο σκάφος θα μεταφερθεί στο νομό Αττικής όπου οι Ένοπλες Δυνάμεις, με το εξειδικευμένο τους προσωπικό, θα διερευνήσουν πού κατασκευάστηκε, ποια είναι τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και οι δυνατότητές του ενώ θα δώσουν απαντήσεις και για το περιεχόμενό του.

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς ένα τέτοιου τύπου σκάφος κατάφερε να φτάσει μέχρι τη Λευκάδα χωρίς να εντοπιστεί νωρίτερα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το drone είχε χαμηλό ίχνος εντοπισμού, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο να ανιχνευθεί από ραντάρ ή συστήματα επιτήρησης.

Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια, όπως εάν το σκάφος είχε συγκεκριμένη αποστολή, εάν πραγματοποιούσε παρακολούθηση στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου, εάν σχετίζεται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» ρωσικών συμφερόντων, εάν στόχος ήταν πρόσωπα υψηλού προφίλ ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Σκορπιού και φυσικά εάν πρόκειται για προβοκάτσια ή επιχείρηση αποπροσανατολισμού.

Οι ομοιότητες με το ουκρανικό MAGURA V5

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το σκάφος παρουσιάζει ισχυρές ομοιότητες με το ουκρανικής κατασκευής θαλάσσιο drone MAGURA V5, ένα από τα πιο γνωστά μη επανδρωμένα επιθετικά σκάφη που έχουν χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Το συγκεκριμένο USV διαθέτει ταχύτητα που φτάνει έως και τα 80 χλμ./ώρα, επιχειρησιακή εμβέλεια έως 800 χιλιόμετρα, δυνατότητα μεταφοράς έως 320 κιλών εκρηκτικών και προηγμένα συστήματα καθοδήγησης και δορυφορικού ελέγχου.

Επιπλέον, αυτού του τύπου τα drones φέρουν πυροκροτητές στην πλώρη, οι οποίοι ενεργοποιούνται κατά την επαφή με στόχο. Ωστόσο, υπάρχει και δυνατότητα απομακρυσμένης ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης των εκρηκτικών μέσω δορυφορικού συστήματος.

Παρότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι το drone να είχε μείνει ακυβέρνητο, έπειτα από απώλεια επικοινωνίας με τον σταθμό ελέγχου του.