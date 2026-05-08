Συναγερμός έχει σημάνει στις ελληνικές Αρχές μετά τον εντοπισμό μαύρου θαλάσσιου drone (USV) στη Λευκάδα την Πέμπτη (7/5), σε μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή και με πολλές άγνωστες παραμέτρους. Το μη επανδρωμένο σκάφος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Βασιλικής από ψαράδες, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στην προέλευσή του όσο και στον πιθανό στόχο που θα μπορούσε να είχε.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του Mega, Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο εσωτερικό του θαλάσσιου drone βρέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προσπαθώντας να εξακριβώσουν ποιος ήταν ο προορισμός του συγκεκριμένου USV και ποιος ο πιθανός στόχος του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα εκρηκτικά δεν βρίσκονταν σε ενεργή κατάσταση τη στιγμή που εντοπίστηκε το drone, καθώς σε διαφορετική περίπτωση υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα.

Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος φαίνεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Παράλληλα, οι έρευνες στρέφονται και στο ενδεχόμενο ο στόχος να ήταν κάποιο ρωσικό πλοίο.

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά αυτό το σενάριο, καθώς υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο είχε καταγραφεί παρόμοιο περιστατικό κοντά στο λιμάνι του Πορτ Σάιντ στην Αίγυπτο, όταν ρωσικό δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση από θαλάσσιο drone.

Τα συγκεκριμένα USV ή παρόμοιου τύπου μη επανδρωμένα σκάφη διαθέτουν στην πλώρη πυροκροτητές, οι οποίοι ενεργοποιούν τα εκρηκτικά όταν υπάρξει επαφή με στόχο ή επιφάνεια. Ωστόσο, ο χειριστής έχει τη δυνατότητα μέσω δορυφορικού συστήματος να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τα εκρηκτικά εξ αποστάσεως.

Την ίδια στιγμή, στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται και το ενδεχόμενο προβοκάτσιας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο γύρω από την υπόθεση. Το θαλάσσιο drone βρίσκεται πλέον υπό την επιτήρηση των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ στην έρευνα συμμετέχει και η ΕΥΠ.