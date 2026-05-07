Ένα μυστηριώδες μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος εντόπισαν ψαράδες στη Λευκάδα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και κινητοποίηση των Αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης κοντά στο ακρωτήριο Δουκάτο, γνωστό και ως Κάβος της Κυράς, όταν ψαράδες από τη Βασιλική αντίκρισαν μέσα σε θαλάσσια σπηλιά ένα μαύρο ταχύπλοο σκάφος χωρίς πλήρωμα, με τη μηχανή του μάλιστα να βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος έφερε στο επάνω μέρος ειδικούς αισθητήρες, κεραίες και προηγμένο εξοπλισμό επικοινωνίας, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια ότι πρόκειται για USV (Unmanned Surface Vehicle), δηλαδή μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας.

Τα συγκεκριμένα συστήματα χρησιμοποιούνται κυρίως για στρατιωτικές αποστολές, επιχειρήσεις επιτήρησης, συλλογή πληροφοριών, αλλά και για επιστημονικές ή ερευνητικές δραστηριότητες υψηλής τεχνολογίας.

Το βίντεο από το σημείο έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στα social media και στο διαδίκτυο, καθώς το σκάφος εμφανίζεται να βρίσκεται εγκαταλελειμμένο μέσα στη σπηλιά, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πώς κατέληξε εκεί.

Οι ψαράδες που το εντόπισαν φέρονται να έδεσαν το σκάφος και να το ρυμούλκησαν μέχρι το λιμάνι της Βασιλικής, προτού το παραλάβει το Λιμενικό Σώμα για περαιτέρω έλεγχο, όπως αναφέρει το αναφέρει το thespotlight.gr

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν το USV παρασύρθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας από διεθνή ύδατα ή αν συμμετείχε σε κάποια στρατιωτική άσκηση ή άλλη επιχείρηση.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την προέλευση και τη χρήση του συγκεκριμένου μη επανδρωμένου σκάφους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έχει ήδη καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ το σκάφος βρίσκεται υπό επιτήρηση. Την υπόθεση αναμένεται να αναλάβει αρμόδιο υπουργείο, το οποίο θα προχωρήσει στη διερεύνηση του σκοπού παρουσίας του μη επανδρωμένου σκάφους στα ελληνικά χωρικά ύδατα.