Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η Εθνική Υπηρεσία για το drone που βρέθηκε σε θαλάσσια σπηλιά στη Λευκάδα από ψαράδες.

Όπως επεσήμανε την Παρασκευή 8/5 σε σχετικό του ρεπορτάζ ο ΣΚΑΪ πρόκειται για drone επιφανείας προηγμένης τεχνολογίας.

«Είναι σοβαρά τα πράγματα στη Λευκάδα, είναι ένα drone με προηγμένα συστήματα παρακολούθησης και επικοινωνίας» επεσήμανε ο δημοσιογράφος και εξήγησε πως το βρήκαν ψαράδες στη Λευκάδα μέσα σε μία σπηλιά και η μηχανή του δούλευε ακόμη.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ενημερώνεται το στρατιωτικό σκέλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών όσο και το τμήμα εσωτερικής Ασφάλειας της Εθνικής Υπηρεσίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες έχει αναπτυχθεί μία θεωρία που λέει ότι ίσως κάπου, σε κάποιο σημείο της Μεσογείου γινόταν κάποια άσκηση και ίσως ο χειριστής του δεν το έλεγξε καλά και μπήκε εντελώς τυχαία στη σπηλιά.

Την κορυφαία τεχνολογία για τα πλωτά drones αυτή τη στιγμή, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ τη διαθέτει η Ουκρανία.

Τι αναφέρει το Λιμενικό

Σύμφωνα με το Λιμενικό το μαύρο ταχύπλοο εντοπίστηκε μέσα σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στο ακρωτήριο Δουκάτο, γνωστό και ως Κάβος της Κυράς.

Κατά τη σχετική ανακοίνωση το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Μαΐου, όταν αλιείς της περιοχής αντιλήφθηκαν την παρουσία του σκάφους σε δυσπρόσιτο σημείο της ακτογραμμής.

Όπως αναφέρεται, το μη επανδρωμένο σκάφος είχε ακόμη σε λειτουργία τον κινητήρα του κατά τη στιγμή του εντοπισμού του, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό για την προέλευση και την αποστολή του.

Οι ψαράδες προσέγγισαν με προσοχή το USV, το ασφάλισαν και στη συνέχεια το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου παραδόθηκε αρχικά στο Λιμενικό Σώμα και στη συνέχεια στο Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την εξέταση του σκάφους, ενώ το περιστατικό έχει καταγραφεί επισήμως.