Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκεται η διεθνής κοινότητα μετά τις επίσημες ανακοινώσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για την επικίνδυνη κλιμάκωση της δραστηριότητας drones κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, η ένταση των πτήσεων έχει χτυπήσει «κόκκινο», προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των αντιδραστήρων σε μια ήδη επιβαρυμένη πολεμική ζώνη.



Μέσα σε μόλις δύο εικοσιτετράωρα, στις 13 και 14 Μαΐου, καταγράφηκαν πάνω από 160 μη επανδρωμένα αεροσκάφη να υπερίπτανται σε κρίσιμες περιοχές της νότιας Ουκρανίας. Το γεγονός ότι η δραστηριότητα αυτή εντοπίζεται σε απόσταση αναπνοής από τους πυρηνικούς σταθμούς του Τσερνόμπιλ και του Ρίβνε δημιουργεί εφιαλτικά σενάρια για την πιθανότητα ενός πυρηνικού ατυχήματος με απρόβλεπτες συνέπειες.



Ο ΔΟΑΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, τονίζοντας ότι η παρουσία τέτοιου όγκου drones αποτελεί άμεση απειλή για την ακεραιότητα των σταθμών, καθώς κάθε λάθος κίνηση μπορεί να αποβεί μοιραία για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Οι ομάδες του ΔΟΑΕ δεν αναφέρουν καμία άμεση επίδραση στην πυρηνική ασφάλεια σε αυτές τις εγκαταστάσεις, αναφέρει ο οργανισμός στην ανακοίνωση του που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.