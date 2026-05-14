Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Great Hall of the People, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απευθύνει επίσημη πρόσκληση στον Κινέζο ηγέτη και τη σύζυγό του για επίσκεψη στον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Πεκίνο, ο Τραμπ έκανε λόγο για «παραγωγικές συνομιλίες» και μια «πολύτιμη ευκαιρία» ανταλλαγής απόψεων πάνω σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα.

«Οι σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας είναι από τις πιο σημαντικές στην παγκόσμια ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, ευχαριστώντας τον Σι Τζινπίνγκ για τη «μεγαλειώδη υποδοχή» που του επιφύλαξε στην κινεζική πρωτεύουσα.

Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντηση «ιστορική», τονίζοντας ότι το όραμα για «τη μεγάλη αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους» μπορεί να συνυπάρξει με το σύνθημα του Τραμπ «Make America Great Again».

Η τοποθέτηση του Σι Τζινπίνγκ ερμηνεύεται ως μήνυμα συνεργασίας ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Εντυπωσιακές εικόνες από το επίσημο δείπνο στο Πεκίνο

Το σκηνικό στο επίσημο δείπνο ήταν απόλυτα προσεγμένο, με έντονο συμβολισμό και πολυτέλεια που στόχευε να αναδείξει τη σημασία της συνάντησης.

Το τραπέζι ήταν στρωμένο με παραδοσιακή κινέζικη πορσελάνη και χρυσά μαχαιροπίρουνα, ενώ η διακόσμηση παρέπεμπε σε φυσικό τοπίο, με λουλούδια, λίμνες, πάπιες και διακοσμητικά στοιχεία εμπνευσμένα από κινεζικούς κήπους.

Η ατμόσφαιρα στο Μέγαρο του Λαού θύμιζε σκηνικό υψηλής διπλωματικής αισθητικής, με κάθε λεπτομέρεια να έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύσει τη συμβολική βαρύτητα της επίσκεψης.

Το μενού του επίσημου δείπνου Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και το μενού που σερβιρίστηκε στους καλεσμένους του επίσημου δείπνου.

Τα κυρίως πιάτα περιλάμβαναν:

Αστακό σε σούπα ντομάτας

Τραγανά παϊδάκια βοδινού

Ψητή πάπια Πεκίνου

Σιγομαγειρεμένα λαχανικά εποχής

Σολομό με σάλτσα μουστάρδας

Τηγανητό ψωμάκι με χοιρινό

Για επιδόρπιο σερβιρίστηκαν:

Γλυκό σε σχήμα κοχυλιού

Τιραμισού

Φρούτα και παγωτό

Η επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο θεωρείται κομβικής σημασίας για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τη συνεργασία των δύο υπερδυνάμεων.