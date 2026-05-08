Ισχυρό και πολυδιάστατο «παρών» έδωσε η Παπαστράτος στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, συμμετέχοντας ενεργά σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς διαλόγου για την οικονομία, την κοινωνία και το μέλλον της εργασίας, στην Ελλάδα και διεθνώς. Φέτος, ως Platinum Sponsor και σε μια επετειακή χρονιά, καθώς συμπληρώνει 95 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, επιβεβαίωσε τον διαχρονικό της ρόλο στην ελληνική οικονομία και κοινωνία και τη σταθερή της δέσμευση στην προώθηση ηγετικής σκέψης και θετικής αλλαγής.

Η επιχείρηση εκπροσωπήθηκε στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο, συμβάλλοντας στον δημόσιο διάλογο μέσα από παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη, η εξέλιξη των δεξιοτήτων και η βιώσιμη ανάπτυξη. Ηγετικά στελέχη της Παπαστράτος και της Philip Morris International συμμετείχαν σε στοχευμένες συζητήσεις, καταθέτοντας την εμπειρία και τη στρατηγική τους προσέγγιση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις και αναδεικνύοντας τον ρόλο των επιχειρήσεων ως ενεργών συνδιαμορφωτών του μέλλοντος της εργασίας και της κοινωνίας.

Γιώργος Μαργώνης: «Στόχος μας είναι η εταιρεία να γίνει AI-ready, με έμφαση στην εκπαίδευση των ανθρώπων»

Συμμετέχοντας στη συζήτηση με τίτλο «The Future of Skills: Bridging the Gap Between Education and the Modern Economy», ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος Γιώργος Μαργώνης, στάθηκε ιδιαίτερα στο χάσμα ταχύτητας ανάμεσα στην εκπαίδευση και την παραγωγή. Όπως σημείωσε, «σε ό,τι αφορά την πλευρά που αγγίζει τα συστήματα της εκπαίδευσης, παρατηρείται ασσυμετρία ρυθμού ανάμεσα στα συστήματα της εκπαίδευσης και της παραγωγικής πραγματικότητας. Τα προγράμματα σπουδών, τα προγράμματα μάθησης στο πανεπιστήμιο εξελίσσονται μέσα στη διάρκεια αρκετών ετών. Όμως, οι αλλαγές, τα ζητούμενα, οι δεξιότητες, οι απαιτήσεις στην εργασία και τις ανάγκες της, αλλάζουν ραγδαία μέσα σε μήνες».

Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, την αυτοματοποίηση, τη ρομποτική, την πράσινη μετάβαση, το δημογραφικό και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, υπογράμμισε ότι οι αλλαγές σε αυτούς τους τομείς συντελούνται ταυτόχρονα και με μεγάλη ταχύτητα, τονίζοντας πως οι εταιρείες δεν μπορούν πλέον να είναι παθητικοί αποδέκτες έτοιμων ταλέντων «plug-and-play». Χρειάζεται να συγχρονίσουν το ρυθμό τους και να αναλάβουν δράση, ώστε να εξαλειφθεί η αναντιστοιχία ρυθμού ανάμεσα στα συστήματα της εκπαίδευσης και της παραγωγικής πραγματικότητας.

Παρουσιάζοντας στοιχεία έρευνας που διενήργησε η MARC για λογαριασμό της Παπαστράτος, ανέφερε ότι σχεδόν το 90% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την εργασία, ενώ σχεδόν οι μισοί θεωρούν ότι οι Έλληνες δεν είναι έτοιμοι να προσαρμοστούν σε αλλαγές. Παράλληλα, το 85% δηλώνει πρόθυμο να εκπαιδευτεί σε νέες τεχνολογίες και περίπου το 70% χρησιμοποιεί ή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI tools). «Αυτό εμένα με κάνει αισιόδοξο», σημείωσε, προσθέτοντας όμως ότι η επιχειρηματική κοινότητα πρέπει να αναλάβει ενεργότερο ρόλο στον συντονισμό και στην προετοιμασία των εργαζομένων.

Σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες του μέλλοντος, έδωσε έμφαση στην κριτική σκέψη, στη λήψη αποφάσεων και στην ιεράρχηση της πληροφορίας. Όπως είπε, το AI μπορεί να λειτουργεί ως αναλυτής, αλλά «δεν είναι αυτό που παίρνει την απόφαση». Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα του πώς θα αλλάξει η διαχείριση οργανισμών όταν οι ηγέτες δεν θα καλούνται να διαχειρίζονται μόνο ανθρώπους, αλλά και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, LLMs και agents.

Αναφερόμενος στην προσέγγιση της Παπαστράτος, σημείωσε ότι στόχος είναι ο οργανισμός να γίνει AI-ready, με έμφαση στην εκπαίδευση των ανθρώπων και στη δημιουργία αίσθησης ασφάλειας και εμπιστοσύνης απέναντι στα νέα εργαλεία. «Σήμερα στην εταιρεία απαιτούνται ψηφιακές, επιστημονικές και δεξιότητες κατανόησης βιωσιμότητας που δεν υπήρχαν πριν από μία δεκαετία. Και όμως, δεν μένει κανείς πίσω. Προσπαθούμε να είμαστε συν-δημιουργοί του μέλλοντος ή, για να είμαι πιο ακριβής, συνδιαμορφωτές του» είπε.

Leadership Reinvention: Ηγεσία σε περιβάλλον αβεβαιότητας

Στο δεύτερο πάνελ στο οποίο συμμετείχε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, μετίτλο «Leadership Reinvention», αναφέρθηκε στην ικανότητα ενός CEO να εξελίσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται πλέον από όλο και πιο αυξημένη πολυπλοκότητα, ταχύτητα και αβεβαιότητα.

Μιλώντας για το πώς χτίζεται η εμπιστοσύνη σε περιόδους συνεχούς αλλαγής, περιέγραψε την αίσθηση αυτή «σαν ένα αεροπλάνο που πιλοτάρεις ενώ ταυτόχρονα φτιάχνεται. Δεν υπάρχουν έτοιμες απαντήσεις· κάθε μέρα και κάθε περίπτωση που καλείσαι να αντιμετωπίσεις είναι διαφορετική», σημείωσε, τονίζοντας ότι καθοριστικό ρόλο παίζει η σαφήνεια της κατεύθυνσης και η κατανόηση του «γιατί» πίσω από κάθε απόφαση.

Αναφερόμενος στη μεταμόρφωση της Philip Morris International και της Παπαστράτος, ο κ. Μαργώνης σημείωσε ότι η απόφαση της εταιρείας να απομακρυνθεί από το προϊόν με το οποίο είχε συνδεθεί για περισσότερο από έναν αιώνα υπήρξε μια ιδιαίτερα τολμηρή επιχειρηματική επιλογή. «Η πρόκληση στην περίπτωση της PMI ήταν να ακολουθήσεις το καινούργιο παρά τη σιγουριά της κατακτημένης ηγετικής θέσης», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιάκωβος Καργαρώτος: «Η Ελλάδα ακολουθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα καπνικά προϊόντα, με αυστηρή αλλά δίκαιη νομοθεσία»

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, Ιάκωβος Καργαρώτος, συμμετέχοντας στη συζήτηση για τη σημασία μιας ολοκληρωμένης εφαρμόσιμης πολιτικής για την προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή, επισήμανε πως βασική αρχή είναι ότι τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες καπνιστές, κάτι που αποτελεί διαχρονική δέσμευση της εταιρείας. Τόνισε ότι η πρόληψη απαιτεί να δούμε το πρόβλημα στην ολότητά του. «Δεν θα λυθεί ένα τόσο σύνθετο ζήτημα με έναν νόμο ή μία εφαρμογή. Χρειάζεται συνεκτική πολιτική, κανόνες που εφαρμόζονται και υπεύθυνη στάση από όλους», είπε χαρακτηριστικά. Ανέφερε, μάλιστα, πως το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο αν μια νομοθεσία είναι αυστηρή, αλλά αν είναι πραγματικά αποτελεσματική και παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ακολούθως σημείωσε ότι η τεχνολογία αλλάζει ριζικά τον τρόπο πρόσβασης σε προϊόντα και περιεχόμενο – από τα φυσικά σημεία πώλησης έως το ψηφιακό περιβάλλον – γεγονός που καθιστά την πρόληψη πιο σύνθετη και απαιτεί πιο σύγχρονα εργαλεία. Αναφερόμενος στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, βιομηχανίας και λιανεμπορίου υπογράμμισε ότι: «Πρέπει να στοιχηθούμε όλοι πίσω από μια κοινή προσπάθεια και να συμβάλουμε στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας ευθύνης και εγρήγορσης».

Τόνισε, επίσης, ότι η Ελλάδα ακολουθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα καπνικά προϊόντα, με αυστηρή αλλά δίκαιη νομοθεσία, η οποία αποδίδει αποτελέσματα, όπως η σημαντική μείωση του καπνίσματος και ο περιορισμός του λαθρεμπορίου, χάρη και στη φορολογική σταθερότητα. «Άλλες χώρες επιλέγουν οριζόντιες απαγορεύσεις που συχνά δεν αποδίδουν. Η ουσία είναι να βρίσκεις λύσεις που δουλεύουν στην πράξη», κατέληξε.

Μαρία Πατακιούτη: «Η Παπαστράτος επενδύει διαχρονικά και με συνέπεια στους ανθρώπους της»

Η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος και Ν.Α. Ευρώπης της Philip Morris International, Μαρία Πατακιούτη, υπογράμμισε, από την πλευρά της, στο πάνελ που συμμετείχε, ότι το wellbeing (σ.σ. η κατάσταση δηλαδή όπου αισθανόμαστε υγιείς, ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι από τη ζωή μας) δεν αποτελεί επιμέρους δράση, αλλά οριζόντια στρατηγική προτεραιότητα.

Όπως ανέφερε, «η έννοια του wellbeing στη ζωή ενός εργαζόμενου σήμερα δεν μπορεί να περιορίζεται στην ψυχική ή σωματική υγεία, αλλά αποτελεί μια πολυπαραγοντική συνθήκη που περιλαμβάνει την οικονομική ασφάλεια, την επαγγελματική εξέλιξη, το αίσθημα σκοπού και την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, πίεσης και ταχύτητας αλλαγών – με υψηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης, όπως δείχνουν και πρόσφατες έρευνες – αυτά δεν είναι «nice to have», αλλά βασικές προσδοκίες».

Αναφερόμενη στην προσέγγιση της Παπαστράτος, σημείωσε ότι η εταιρεία επενδύει διαχρονικά και με συνέπεια στους ανθρώπους της. Όπως υπογράμμισε, για να μιλήσει κανείς ουσιαστικά για wellbeing, επαγγελματική ανάπτυξη και εμπειρία εργαζομένου, προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη μιας ισχυρής και δίκαιης βάσης αποδοχών. Την προσέγγιση αυτή επιβεβαιώνει η πιστοποίηση ίσων αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, την οποία η εταιρεία διαθέτει εδώ και αρκετά χρόνια.

Παράλληλα, η Παπαστράτος επιλέγει να τοποθετείται σταθερά στο ανώτατο επίπεδο της αγοράς από πλευράς αμοιβών, μέσα από συστηματική παρακολούθηση και ετήσιες έρευνες benchmarking, διασφαλίζοντας τη διατήρηση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος. Την ίδια στιγμή, κάθε εργαζόμενος υποστηρίζεται με ένα εξατομικευμένο πλάνο επαγγελματικής ανάπτυξης, ενώ για τους κρίσιμους ρόλους της εταιρείας εφαρμόζονται οργανωμένα πλάνα διαδοχής, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την επιχειρησιακή συνέχεια. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η κ. Πατακιούτη και στη στήριξη της οικογένειας, σημειώνοντας ότι η Παπαστράτος βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους από τη γέννηση του παιδιού, με μέτρα οικονομικής στήριξης, ενδυνάμωσης των γονέων και δημιουργίας μιας υποστηρικτικής κοινότητας.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι δεν πιστεύει στη «μία μαγική λύση». Αντίθετα, τόνισε ότι η ουσιαστική πρόκληση είναι να ενισχυθούν όσα έχουν ήδη επιτευχθεί και να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο. Αναφερόμενη στις νέες γενιές, σημείωσε ότι δεν αναζητούν απλώς έναν μισθό ή ένα πακέτο παροχών. Αναζητούν νόημα, συνέπεια και γνήσιο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο πίσω από τον ρόλο.

Αυτό, όπως εξήγησε, μεταφράζεται σε μια ξεκάθαρη προσδοκία: οι επιχειρήσεις να τοποθετούνται με καθαρότητα απέναντι στα κοινωνικά ζητήματα, να λειτουργούν με αξίες και να αποδεικνύουν στην πράξη -και όχι μόνο στα λόγια- ότι κατανοούν τις πραγματικές συνθήκες ζωής των εργαζομένων τους. «Ήρθε η ώρα να αφουγκραστούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι μια νέα γενιά εισέρχεται στην αγορά εργασίας με διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες και αξίες, τις οποίες επιχειρήσεις και θεσμοί οφείλουν να ακούσουν ουσιαστικά και με υπευθυνότητα. «Η ψυχολογική και οικονομική ασφάλεια αποτελούν βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης ικανοποίησης των εργαζομένων και σημαντικές προϋποθέσεις για το wellbeing τους» επισήμανε.

Επίσημος Χορηγός του Προγράμματος Φοιτητών

Επιπλέον η Παπαστράτος, σε συνεργασία με το Delphi Economic Forum, στήριξε για 2η συνεχή χρονιά τη συμμετοχή φοιτητών στο συνέδριο, δίνοντας τη δυνατότητα σε 300 νέους (αριθμός διπλάσιος σε σχέση με το 2025) να το παρακολουθήσουν διά ζώσης. Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκε διαδραστικό session με τίτλο «From Data to Decisions: Artificial Intelligence and the Future of Work» όπου φοιτητές συμμετείχαν σε συζήτηση για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, στη λήψη αποφάσεων, στην προετοιμασία οργανισμών και επαγγελματιών και στη συμβολή της Gen Z όσον αφορά τη διαμόρφωση του μέλλοντος της εργασίας.

Ως Επίσημος Χορηγός του Προγράμματος Φοιτητών, η εταιρεία έδωσε την ευκαιρία σε νέους από πανεπιστήμια όλης της χώρας να βρεθούν στους Δελφούς και να παρακολουθήσουν από κοντά τις συζητήσεις που διαμορφώνουν την επόμενη μέρα.

Η Παπαστράτος θέλησε με αυτό τον τρόπο να ανοίξει διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στους νέους, στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό προσπαθεί άλλωστε να κάνει η εταιρεία με διάφορες δράσεις, όπως είναι το FutuReady, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση των νέων επαγγελματιών με δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, που οργανώθηκε φέτος για Τρίτη χρονιά.

8 ηλεκτροκίνητα Hop & Go mini cars για τις μετακινήσεις

Η Παπαστράτος διέθεσε τέλος για 3η συνεχόμενη χρονιά, κατά τις ημέρες διεξαγωγής του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ηλεκτροκίνητα αμαξάκια στη λογική του Hop On – Hop Off. Οι χιλιάδες επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να σταματούν τα Hop & Go mini cars, να επιβιβάζονται σε αυτά και να αποβιβάζονται στο σημείο της επιλογής τους. Η πρωτοβουλία αυτή, πέρα από τον πρακτικό της χαρακτήρα, ανέδειξε και έναν ισχυρό συμβολισμό: ότι η βιωσιμότητα μπορεί να ενσωματωθεί στην καθημερινότητα με απλό, λειτουργικό και άμεσα εφαρμόσιμο τρόπο.